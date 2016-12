Mange vil gi før jul

Nina Furulund-Eriksen, nyansatt prosjektøkonom hos Ulf Kivijervi AS, kunne torsdag ettermiddag gjøre en midlertidig oppsummering av aksjonen bedriften satt i gang i forrige uke. I stedet for julegaver til sine kunder gir de 10.000 til Unicefs arbeid for barna i Aleppo, og har oppfordret kundene til å hive seg på.

– Ved 14-tiden torsdag hadde også Byggmakker meldt seg på, samt 20 privatpersoner. Det betyr at 25.900 kroner er samlet inn. Vi stopper ikke aksjonen før 18. januar, og oppfordrer alle til å gi, sier Furulund-Eriksen.