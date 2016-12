– Naivt å tro at alt blir bedre med store kommuner

Partiets stortingskandidat Geir Iversen står fast på at utfordringen i kommunesektoren ikke løses ved færre og større kommuner.

– Politikerne fra Høyre, Frp og Venstre tror at så lenge vi gjør kommunene større, så vil kommunene automatisk drives mer effektivt. Dette er naivt, og viser mangel på innsikt i hvordan livet ute i distriktene er, mener Iversen, som selv er fra Hasvik kommune.

I 2016 var det kommunesammenslåing som sto på agandaen. Nå er frykten at det blir hardere lut med tvangssammenslåinng. Det vil Senterpartiet kjempe mot.

– Den beste måten å gi folk flest gode kommunale tjenester på er ved kort avstand mellom innbyggerne og tjenestene. Med et enda sterkere Senterparti har man det partiet som står opp for et godt lokaldemokrati og som aldri vil godta statlig tvangsammenslåing av kommuner, er beskjeden ved inngangen til 2017.

Han tror innbyggerne får mindre innflytelse.

– Den beste måten å gi folk flest innflytelse over tjenestene i kommunen, er at vi har en nærhet mellom oss folkevalgte og innbyggerne i kommunen. Det gir best grunnlag å bygge tillit når vi folkevalgte møter velgerne både formelt og uformelt. Med store enheter blir det for lang avstand mellom innbyggerne og de som styrer kommunene, fastslår han.