Hudfletter anbudsprosess

I et ramsalt brev redegjør Alta skytterlag for sitt syn på Alta kommunes håndtering av anbudsprosessen rundt viltettersøkning. Et anbud som Alta skytterlag i utgangspunktet vant, men som kommunen seinere annullerte. Det gjorde kommunen fordi de mente totalsummen for en lengre periode viltsporing ville overstige en halv million kroner og derfor krevde en bredere kunngjøring, blant annet på nettstedet Doffin.

– Kreative

Arnulf Losvar er på vegne av Alta skytterlag sterkt kritisk til hvordan saken ble håndtert. Losvar skriver blant annet at kommunen etter hans mening tolker regelverket for offentlige anskaffelser særdeles kreativt. Med den hensikt å oppnå en total anbudssum på over 500.000 kroner.

– Skytterlaget mener anbudssummen uansett ikke ville blitt over 433.333 kroner eller lavere.

Snudde og lyser ut nytt anbud Alta skytterlag dukket opp som kandidat til ettersøk i viltforvaltningen.

I brevet fra Skytterlaget til Alta kommune mer enn antyder Arnulf Losvar at alt ikke har foregått etter boka. Alta jeger- og fiskerforening klagde over at skytterlaget fikk anbudet først, mens kommunen besluttet å annullere denne konkurransen.

– Når klager attpåtil får medhold i denne saken, er det svært uheldig at vi til de grader blir oversett. Om det likevel skulle vise seg at vi har klagerett i denne beslutningen, vil Alta skytterlag med denne brev benytte seg av denne klageretten, skriver Losvar.

Truer med kupp

Det hører med til saken at skytterlagets leder har blitt oppringt og truet med at medlemmer skal foreta kupp på neste årsmøte, hvis ikke skytterlaget trekker seg fra konkurransen. Losvar skriver at, i kjølvannet av denne saken sitter man igjen med en sak om eksklusjon av vedkommende som har truet skytterlagslederen. Han skriver videre at skytterlaget ikke kan annet enn beklage at Alta kommune valgte å ikke benytte seg av muligheten til å inngå kontraktsforhandlinger med den best kvalifiserte søker med et billigste anbudet.

– Vi konstater at vi vant konkurransen, men tapte hele saken, skriver Losvar.

Som legger til at det ikke råder fred og idyll i elgjegermiljøet, slik det er fremstilt i Altaposten.

– Vi velger å tro at vi ble valgt ut i fra vår gode kompetanse rent faglig, svært dyktige hunder, og ikke minst skyteferdigheter, og ikke pga. kameraderi, slik det hevdes fra noen få enkeltpersoner som ikke ble forespurt til slike oppdrag, avslutter Losvar.