Her kan du gå på ski i jula

Alta kommune omtaler på sine hjemmesider situasjonen i skiløypene våre, slik det ser ut lille julaften:

– Lille julaften er det forhold for skigåing på Sarves og i Kaiskuru. I Komsaløypa, Sandfallet og BUL løypa er det for lite snø til å preparere. Første preparering her blir etter første snøfall. 3 - 4 centimeter snø vil være nok til å preparere, opplyser kommunen.

På Sarves ligger det 5 kilometer peparert løype klar til å tas i bruk. Her er det forhold for både skøyting og klassisk.

I Kaiskuru er det forhold for skøyting og klassisk i kunstsnøløypa, bedriftsrunden er isete.

Isete er det også i Tverrelvdalen, opplyser kommunen.

Anleggsarbeidet med å montere lys i den nye delen av BUL løypa er for øvrig fullført, kan kommunen melde. Her er det nå lys på hele strekningen.