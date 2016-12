Hun kan fortelle at det har vært flere tilfeller av håndleddsbrudd på legevakta i den perioden vi har hatt med det ekstremt glatte føret. Men alt i alt har det ikke vært veldig mange fler beinbrudd enn til vanlig på denne tida. Hun har imidlertid ikke noen full oversikt over antallet sammenlignet med andre år.

– Det skjer så fort at man rekker ikke å tenke. Man tar automatisk for seg med armene, sier hun.

– Hva skal man gjøre hvis man kjenner at – nå detter jeg?

– Det har vært en del håndleddsbrudd, fordi folk tar seg for når de detter på isen, sier Wenche Bodil Andersen, assisterende avdelingsleder ved Alta legevakt.

De aller fleste av oss har nok balansert på glattisen den siste tida, og byen har vært tom for strøsand. Mange har også falt, men hvor ille er det egentlig?

– Vi har hatt flere inne hos oss som har falt på isen, så noen beinbrudd er det. Det kunne med fordel vært bedre strødd noen steder. Når lastebileierne reklamerer med gratis sand, kan man i hvert fall strø utenfor sitt eget hjem, selv om det er vanskelig å få gjort noe på offentlige steder. Og så må vi kanskje bli flinkere til å bruke brodder, sier Andersen.

Så får vi håpe at mange tar rådene hennes til seg, og at legevakta slipper et rush av bein- og håndleddsbrudd nå i jula, til alles beste.