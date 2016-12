– Dark Room-saken viser behovet

I forbindelse med behandlinga av justisbudsjettet for 2017 i Stortinget i desember etterlyser Ap og Sp framdrift når det gjelder det faglige grunnlaget for å etablere barnehus i Finnmark. I en tidligere stortingsinnstiling står det at :«Stortinget ber regjeringen etablere ett nytt barnehus i det nye politidistrikt Øst, samt vurdere å opprette ett nytt barnehus i politidistrikt Finnmark»

– Nå har man etablert barnehus i Øst, altså på østlandet, og da mener vi det er naturlig at vi går videre og utreder behovet i Finnmark, sier Pedersen til Altaposten. Hun sier at merknaden fra Ap og SP dessverre ikke ble støttet av de andre partiene i justiskomiteen.

– SV har støttet oss hele veien, men de sitter ikke i justiskomiteen. Men de andre partiene i komiteen støttet ikke opp om merknaden og det overrasker meg, sier hun.

Ser til Nordland

Rykende fersk statsråd fra Finnmark, Frank Bakke Jensen, sier dette til Altaposten.

– Barnehusene har selv vært veldig skeptiske til å desentralisere tilbudene, i frykt for at man mister den faglige tyngden barnehusene er avhengige av. For at man skal holde kompetansne ved like er man nødt å ha et visst antall saker å jobbe med, og vi frykter at tilbudet svekkes hvis vi skal ha for mange senter, sier Bakke Jensen.

Han forsikrer at han og Høyre deler Aps bekymring for lange reiseavtander for finnmarksbarn, men her mener han at fagfolkene heller kan flytte etter barna.

– Det etablerers nå et forsøk med en satelitt i Nordland, hvor man har ambulerende fagfolk. Vi vil gjerne følge med på dette og høste erfaringer fra Nordland før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre i Finnmark, sier statsråden.

Flest avhør i Finnmark

Aftenposten la i sommer frem tall som viser at avhør av barn i Finnmark er langt høyere enn på østlandet. Mens 2,3 per 1000 barn ble avhørt i Asker og Bærum og Rogaland i fjor, var tallet over 11 per 1000 i Øst-Finnmark. Troms har nestflest avhør, men Vest-Finnmark ligger på femteplass over flest barneavhør.

– Vi har jobbet veldig målrettet mot familievold i mange år og det har gitt resultater, sa politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt til Aftenposten i sommer. Siden 2011 har hun reist rundt sammen med familiekoordinator til alle kommuner i Finnmark for å informere om politiets voldsprosjekt med formål om forpliktende samarbeid.

Politimester Ole B. Sæverud i Troms sier til Aftenposten at de lenge har tatt fagfeltet alvorlig og at kunnskap om hvor skadelige slike overgrep er gjør trykket på å hjelpe større.

Viktig signal

Helga Pedersen sier det høye antallet avhør av barn i Finnmark styrker troen hennes på et eget barnehus i Finnmark.

– Det må gjerne være ambulerende team, men poenget er at det må være fremdrift i plandene og at en utrredning må på plass, sier hun.

– Er signaleffekten viktig, med tanke på å ha et eget tilbud i Finnmark?

– Ja, absolutt. Dark-room-saken i høst viser med all tydelighet at det finnes folk som utnytter barn og vi synes det å skulle reise til barnehuset i Tromsø medfører en merbelastning for overgrepsutsatte barn i Finnmark, sier stortingsrepresentanten fra Finnmark.