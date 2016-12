Mye vind og nedbør i julehelgen

Vestlandet fikk en forsmak på julestormen allerede tirsdag da kyststrøkene fikk vindkast på opp mot 30 meter i sekundet. Og det blir ikke bedre i julehelga.

Både fredag og på julaften lørdag meldes det om vind fra sterk kuling og opp mot full storm på kysten. Snøen lar vente på seg bortsett fra i høyden, mens regnbygene vil komme hyppig. Noen steder vil det også være fare for torden.

I Trøndelagsfylkene meldes det om samme scenario på kysten med opp mot liten storm også i fjellstrøkene. Sludd og regnbyger vil være helgens mantra, med snøbyger i høyere strøk og stort sett oppholdsvær utpå kvelden.

Stormen som nå er på vei, kan bety mange dager med dårlig vær, ikke bare på Vestlandet, men i Sør-Norge generelt.

– Det er særlig Vestlandet og fjellet i Sør-Norge som får trøkket, sier statsmeteorolog Ida Fossli til yr.no.

Mildt og vått

Lavtrykket som gir storm i vest, vil gi mild og våt luft også de neste dagene. Mens det regner i lavlandet kommer nedbøren som snø i fjellet, mer eller mindre sammenhengende. Dette kan gi problemer særlig ved fjellovergangene.

Selv om det fredag vil bli litt mildere og litt mindre vind er dette bokstavelig talt bare stille før stormen.

I Agder-fylkene og i Telemark vil vinden komme opp mot stiv kuling på kysten. Nedbøren vil øke utover kvelden og komme som snø over 500-800 meter. Særlig i Vest-Agder meldes det om lokalt mye nedbør.

Slik det ser ut nå, er det Nord-Norge og Østlandet som vil slippe lettest fra uværet. Riktignok vil vinden på Østlandet både på fredag og lørdag komme opp i stiv kuling. Nedbøren vil komme som regn, muligens som snø i indre og høyere strøk.

Våt julaften på Østlandet

På selve julaften meldes det om regn på formiddagen på Østlandet, men oppholdsvær idet Sølvguttene synger julen inn og julemiddagen serveres.

I Nord-Norge vil været følge mye av det samme skjemaet med opp til stiv kuling i kyststrøkene, men minkende på kvelden.

I Nordland bys det på både sludd og regnbyger, men også her oppholdsvær utpå kvelden. Her advarer meteorologene spesielt mot fare for underkjølt regn på julaften.

I Troms og Finnmark vil også vinden minke utpå ettermiddagen og kvelden, men her kan værgudene også by på snø og snøbyger, spesielt i sørlige Troms og indre strøk av Finnmark. (©NTB)