Gutt kan ha blitt skadet etter ulykke

Finnmark politidistrikt bekrefter overfor IFinnmark at en mindreårig gutt ble funnet liggende på bakken, like før klokken 23 onsdag kveld.

Hendelsesforløpet er uklart, men operasjonsleder Kaia Lilleby opplyser at gutten ble sendt med ambulanse til Alta helsesenter.

– Vitner sier at det har vært håndgemeng mellom flere personer. Vi ønsker å komme i kontakt med vinter eller noen som kan ha sett noe, sier Lilleby til IFinnmark.

Overfor Altaposten sier etterforskningsleder Svein Erling Mikalsen torsdag formiddag at politiet ikke utelukker at det kan ha vært snakk om en ulykke:

– Den første meldingen fra politiet gikk på at vi trodde det kunne være snakk om en voldsepisode. Men etter hva vi foreløpig har klart å få på det rene så kan det virke som at det har skjedd et uhell. Saken er imidlertid fortsatt uavklart, og vi jobber med å undersøke dette nå på formiddagen, sier Mikalsen.

Gutten er fraktet til UNN, forteller han.