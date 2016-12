Folksomt på opphørssalg

Det ble fullt hus og folksomt i lokalene til Jernia på Amfi onsdag.

Handelsfamilien Østlyngen bestemte seg i høst for å legge ned butikken og hadde sitt opphørssalg midt i julerushet, med 50 prosent avslag på varene. Dermed ble det etterhvert ganske så tomt i hyllene.

Rundt år 2000 flyttet Østlyngen jernvaren fra handelshuset på Elvebakken til egne lokaler i Alta sentrum, før de i 2009 ble en del av utvidete Amfi Alta. Altaposten har også tidligere meldt at Thon hotell satser på restaurant i disse lokalene, der man også ser for seg at hotellfrokosten skal håndteres. (Foto: Kita Eilertsen)