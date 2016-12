Enorm respons etter sandgave

Altaposten omtalte onsdag «sandkrisen» i byen. Det viste seg nemlig at byens butikker er gått fri for strøsand, etter ei uke med speilhålke, plussgrader og regn.

For å svare på strøsandmangelen tok Finnmark Sand en spontanavgjørelse om å bidra med gratis sand. Et lastebillass ble lagt utenfor selskapets lokaler på Aronneskjosen, slik at privatpersoner kunne ta med seg sand i bøtter og spann, for å sklisikre egen innkjørsel.

Jevn strøm

Førjulsgaven fikk bein å gå på, forteller Pål Olsen ved Finnmark Sand:

– Det har vært helt enormt med trafikk. En jevn strøm av folk i hele går, utover ettermiddagen og kvelden. Jeg tror vi kjørte mellom 12 og 15 kubikk sand hit, og her er kanskje en kubikk igjen, sier Olsen.

Han er glad for å kunne registrere at folk tilsynelatende har gjort som oppfordringen lød – tok det de hadde behov for selv, til strøing av egen innkjørsel.

– Folk tok med bøtter og fylte opp. Litt hyggelig var det også å få besøk av et eldre par som la trimturen innom her, de kom gående med ryggsekker som de fylte med sand. Vi synes det var fint å kunne hjelpe når behovet dukket opp, sier han.

Kjører på med mer

Men med kun en kubikk igjen blir det lite for etternølerne, konstaterer Olsen og kollegene ved Finnmark Sand.

– Derfor fant vi ut over kaffekoppen i dag morges at vi kjører ned et lass til. Det kan være greit at det ligger litt her, om det blir glatt utover i romjula og. Det er jo ikke store kostnaden for oss, så det er fint å kunne hjelpe. Samtidig så vil vi ikke gå butikkene i næringa, påpeker han.