Anbud på 616 km

Hvem skal drifte 616 kilometer vei i Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik? Det er spørsmålet når Statens vegvesen nå legger ut oppdrag for de neste fem åreme.

Fem av oppdragene er brøytekontrakter, som fordeler seg på Alta, Langfjord, Maze, Kautokeino og Loppa/Hasvik. I tillegg er det en kontrakt for veivedlikehold i hele området og en kontrakt for kantslått og brøytestikker.

– Målsettingen er at vi skal ha en hensiktsmessig inndeling og at det skal være mulig også for lokale entreprenører å konkurrere om oppdragene, sier byggeleder Øyvind Bjørnå i Statens vegvesen. Dette er også årsaken til at de å skillre mellom rene brøytekontrakter og kontrakten for sommerdrift og vedlikehold. De nye kontraktene fordeler seg på 338 kilometer riksvei, 245 kilometer fylkesvei og 31 kilometer gang- og sykkelvei.

Mesta har i dag brøytekontrakten for Alta, samt kontrakt for grøntskjøtsel, mens Veidekke har samlekontrakt for drift og vedlikehold. NCC har brøyting i Langfjord og Kautokeino, i tillegg til kontrakten for brøytestikker. Roy Yngve Thomassen har brøytekontraktene for Loppa og Hasvik, mens Holten Transport har brøytekontrakten for Maze.