– Svik mot dem som ikke er hedret

Ap og SV legger press på regjeringen for å dekorere flere av dem som deltok i motstanden under andre verdenskrig. Et prosjekt i Forsvarsdepartementets regi skal ha konkludert med at det ikke skal deles ut nye medaljer, melder ABC Nyheter.

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) fra Finnmark reagerer på en eventuell skrinlegging.

– Det vil være et svik mot dem som fortsatt ikke har fått heder etter fortjeneste, sier Bergstø.

I fem år har prosjektet vurdert innsatsen til motstandsfolk som ikke ble dekorert etter krigen. Over 1.3000 forslag har vært inne til vurdering, opplyste forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i februar. Partisanene i Finnmark er blant eksempler på hvem som er foreslått for dekorasjoner.

Seniorrådgiver Marita Hundershagen i departementet sier de ikke vil kommentere prosjektrapporten før den er offentliggjort. Det vil trolig skje i begynnelsen av 2017, forteller hun. (©NTB)