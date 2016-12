– Vi har i felleskap blitt enige om å gi dere en julegave og vi har regsitrert at dere trenger utstyr. Vi ønsker derfor å være med å bidra til at dere kan fortsette det gode arbeidet, så disse pengene kan dere bruke til til å investere i viktig, livreddende utstyr, sa Pedersen.

– Jeg tok en telefon til de andre selskapene – og jeg tror nesten ikke jeg noen gang har fått så rask respons. De sa ja med en gang da jeg forelo at vi gir en julegave til Røde Kors til utstyrskjøp, sier Roger Pedersen fra Grieg.

Kjøper inn utstyr

– Jeg ble glad og rørt over at de tre selskapene tenkte på oss og det utstyret vi mangler, så denne gaven gir jeg rett videre til hjelpekorpset som har god bruk for nytt utstyr, sa leder i Alta Røde Kors, Dag Arne Johannessen.

En sjekk på 75.000 kroner til Alta Røde Kors Hjelpekorps kan bety svært mye hvis, tilskadekomne må transporteres ned fra fjellet vinterstid.

– Vi har tenkt å bestille en helt spesiell slede som brukes til å frakte pasienter i, en båreslede og en tilhenger som passer til båresleden. Sleden har både lys og varme – og to personer har plass til å drive medisinsk behandling av pasienten under transport, sier leder i hjelpekorpset i Alta, Anita Kristiansen.

Også sommerberedskap

Når hjelpekorpset nå har kommet i havn med sitt investeringsprosjekt, vil de hvis det blir penger igjen sette dette av på en konto for innkjøp av egen ATV til Røde Kors Hjelpekors. Hjelpekorpsets operative leder, Dan Roger Karlsen, slår fast at eget utstyr har stor betydning.

– Når vi har beredskap, så betyr det mye at vi har eget utstyr, for dette korter betydelig ned på reponstiden hvis vi skal ut og lete eller redde noen, sier Karlsen.

Roger Pedersen hos Grieg oppfordrer nå andre bedrifter i Alta til å bidra til at korpset også får sin egen ATV.

– Forhandlerne har vært utrolig flinke til å låne oss utstyr når vi har trengt dette, men øverst på ønskelisten vår etter at vi har fått båresleden og hengeren på plass, det er å ha vår egen ATV, sier operativ leder, Dan Roger Karlsen.

– Målet er at vi skal ha vår egen ATV og også en egen bårehenger til denne. Dette gjør at utrykningstida vår vil gå ned og sommerberedskapen blir langt bedre, sier Anita Kristiansen til slutt.