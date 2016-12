Åpnet rasutsatt vei

Finnmark politidistrikt melder at det har gått et steinras mellom Sørvær og Breivikbotn. Raset skjedde rundt klokka 22.30, og gikk over fylkesveg 102.

Veien ble som følge av raset midlertidig stengt på morgenen og ble først åpnet igjen halv tolv.

– Raset hadde et mindre omfang enn vi kunne frykte, og vegen vil bli åpnet igjen i løpet av kort tid, sa byggeleder Øyvind Bjørnå i en pressemelding på formiddagen.

Dette ble fulgt opp med en melding like etter om at veien er åpnet igjen:

– Veien er åpen, men blir stengt mellom 22 og 05 i natt på grunn av fare for ras, sier trafikkoperatør Dag Kristiansen til Altaposten.

Det vil bli tatt en ny vurdering på fredag morgen.