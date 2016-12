Nesten ribbet for favoritten

Butikksjef Ewa Pettersen håper det kommer ribbe med neste varelevering, nå er det nemlig veldig lite ribbe igjen på Coop Marked i Rafsbotn.

– Vi har bestilt inn enda mer ribbe, men jeg vet ikke om leverandøren klarer å levere. Kommer det ikke i dag, må det komme ribbe på den siste vareleveringa før julaften, håper hun.

Følger tradisjonene

I Finnmark, som i resten av landet, står julemattradisjonene sterkt og julemiddagen betyr mye for julestemninga for de fleste. I Finnmark er det ribbe som gjelder. Tallene etter fjorårets julehandel viser nemlig at vi er svært glade i ribbe, med pinnekjøtt som en god nummer to – og det er ingen grunn til å tro at vi har endret matvanene det siste året. Dette er det analysebyrået Nielsen som har funnet ut etter å ha studert salgstallene til Coop. Ifølge analysen handler vi 0,69 ribbe og 0,39 pinnekjøtt per innbygger i Finnmark. Sammenlignet med resten av landet selges det omtrent 30 prosent mer pinnekjøtt per innbygger enn snittet for resten av landet. Til gjengjeld spiser vi langt mindre kalkun og lutefisk i Finnmark enn i resten av landet.

– Vi har solgt mye ribbe nå før jul, bekrefter Pettersen.

Liten butikk

Coop'en i Rafsbotn er en liten butikk med fem ansatte, samt et par tilkallingsvikarer. Det er bare Pettersen som jobber full tid. Butikken er under 100 kvadratmeter og var lenge den eneste butikken i Alta som kunne holde åpent utover normale åpningstider. I Rafsbotn holder de åpent alle dager hele året.

– Vi er en komplementeringsbutikk, det er hit folk kommer når de har glemt å handle noe, eller på røde dager når butikkene inne i Alta har stengt, forklarer Pettersen.

Og det er trangt i hyllene inne i butikken, spesielt nå, når alle julevarene kommer i tillegg til det vanlige sortimentet.

– Vi har de aller fleste varene man også kan få de store butikkene, men vi har som regel ikke flere sorter av samme type vare – vi har for eksempel hvetemel, men kun ett merke, forklarer Pettersen.