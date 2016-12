Finnmark politidistrikt melder på Twitter at reinpolitiet har stanset en 60 år gammel mann i Stilla onsdag. Ifølge politiet blir mannen anmeldt for uforsvarlig oppbevaring av våpen i bilen. Mannen mistenkes også for ulovlig jakt fra bil.

– Reinpolitiet oppretter sak og tar han inn til avhør, heter det.