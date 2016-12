Forhandler om ny fergeavtale

De forhandler nå med Altafjord Oppdrett AS om forlenget avtale for MF Skaget.

Har det travelt

Assisterende samferdselssjef Jørgen Blix håper en avtale vil være på plass mellom partene før jul. Blix forteller til Altaposten at fylkeskommunen har påtatt seg kostnadene ved ombygging av MF Skaget, men at det er Altafjord Oppdrett AS som eiere av ferga som må sørge for det praktiske rundt ombyggingen.

– Dette har jeg skjønt tar noe tid, skriver Blix til i en epost til avisa.

Han understreker at fylkeskommunen har leid inn en privat ferge for å opprettholde tilbudet til Årøy med to daglige avganger mellom Nyvoll og Kongshus. I tillegg går Skaget med persontransport mellom Kongshus og Mikkelsby.

Ikke godt nok

Bygdelagsleder Karl Rødberg er imidlertid ikke fornøyd med at fylkeskommunen har satt opp en midlertidig rutedrift med Sjøservice mellom Kongshus og Nyvoll fram til 31. januar.

Rødberg fortviler over dette opplegget og slår fast at hvis han skal til Alta, til lege, tannlege eller i andre ærend, må han ta fjøsstellet fra klokka halv fire, deretter være på Kongshus for å komme med båten 07.30 så han er på Nyvoll klokka 09.00. Å komme seg inn til kommunesenteret tar rundt en times tid – og så må han være tilbake på Nyvoll 13.45 for å ta båten tilbake.

– Dette opplegget med Sjøservice kan jeg med hundre prosent sikkerhet si at befolkningen på øya ikke er fornøyd med og det er uaktuelt å benytte seg av dette. Ikke engang hyttefolket kan tenke seg å bruke denne transporten. Fartøyet er tre ganger så gammelt som Skaget, så mitt spørsmål er egentlig enkelt. Er dette en moderne og fremtidsrettet løsning, spør Rødberg.

Jørgen Blix sier fylkeskommunen selvfølgelig ikke har en agenda mot Årøy.

– Tvert i mot jobbes det kontinuerlig med å sikre t tilbud til de nye fergekaiene er på plass, skriver assisterende samferdselssjef Jørgen Blix.

– Må ta tak

Bygdelaget mener vedtak i Fylkestinget blir neglisjert og nekter Skaget å ta lette kjøretøy og gods med seg.

– Det er på tide politikerne tar makta og tar affære overfor administrasjonen, sier en irritert bygdelagsleder og melkebonde på Årøya.

Jørgen Blix sier fylkeskommunen har vært i god dialog med bygdelaget på Årøya.

– Til tider flere ganger daglig, så jeg er litt overrasket over uttalelsen til bygdelagslederen, skriver Jørgen Blix.