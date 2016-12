Alta kommune innrømmer skyld

Alta kommune har innrømmet skyld etter at en ulykkelig bileier fikk betydelig skader av et løst kumlokk. Det var den 28. november bileieren kom kjørende på parkeringsplassen mellom Coop Prix og Narvesen i Bossekop, da hun kom til å kjøre over et løst kumlokk og fikk skadet bilen sin.

Kommunen innser at skaden er oppstått på grunn av at kumlokket var ute av stilling på grunn av en brøyteskade tidligere samme dag. Bileieren får dekket reparasjon av spoiler og karosseri på rundt 15.000 kroner, med forbehold om flere skader.