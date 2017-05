Sandbergs faktareise

Nu trur æ Per at du har sjette i reiret. Å reise tel Vardø å møte befolkninga dær va vel ikke den største politiske sjenistreken du har foretadd dæ ætter at de blå-blå kom i rejæringsposisjon. Mæn du bryr dæ vel ikke siden du snart skal gå av som Fiskefuskeri-og raseringsminister.

Æ ser i førsjellige media at du ikke har mærska nåkka tel det såkalte kystopprøret. Næi, det skjønne æ godt. Vess mann værsken ser, høre, eller førstår ka ”folk flest” meine så e det vel vrient å få med sæ ka Feilskrittspartie har slaks buskap tel kjystbefolkninga. Under den famøse seansen i Vardø opsærverte æ at du fikk både vælkomstklæmma å ei bok i gave når du å han hærtingen fra veivæsne i Alta troppa opp i ”løvens hule”. Det fikk dæ antakeli tel å tru at du va vælkåmmen å at vardøværingan ville førstå at den påtvongne leveringsplikten ikke e nåkka å satse på i fræmtia.

Di innlæggan som blei presangtert under folkemøte, å spesielt taln tel han Vegard Bangsund ,hadde et så pass entydig og klart budskap tel di idiotiska ideean dine å rejæringa sin feskeripoletikk å ræsten av de klovnan der nede i Oslo at det blei en sjikkeli innertiar. Dine hauløuse hjælpeteltak om å redde trålarnæringa nådde ikke fræm hos di utallie oppmøtte å di svaran som du kunne presangtere va akkorat like konkret som kommanes stasminister Jonas Gaar Større si satsing på styrking av nordområdan.

No e det det no sånn at ætter fårrije stortingsvalg blei det jo førhandlinge om plassa å possisjona. Det va vess få søkera tel ministerposten førr fiskeri ætter som æ har førstådd, mæn siden du e gjift me ei fra sænja samt, som Dagblae skreiv, at du engang har ette lutfesk i fylla va vess du en av dæm såm både ho Erna å ho Siv hadde mæst tru på.

Han lakeien fra Alta du hadde drogge med dæ tel sirskusse i Vardø har vel atsjillie større kvalifikkasjona enn du har i fårhold tel feskeri. Han har jo yrskesmæssi bakgrunn fra veivæsnet å siden mye av fesketransportn fåregår på fylkes- å europaveian e vel han en av de statssekretæran såm har bæst peiling på fesk. Så nåkka gått kan man jo si om feskeridepartemanget.

No har æ sedd at du kanskje træff på kvist når du skal presangtere di hær hinsides idiotiske teorian dine om at både han Røkke å han Lerøy træng mer pænga vess dæm skal klare å skape nye arbeidsplassa på land å på sjø, i den hær omdiskuterte næringa. På den andre sia vil æ hænvise tel det tv programme som gikk i går kvell på diskovveri. Dær såg man kossen de sjarskfeskeran på Veinesklubben va så sjøsyk at dæm versken kunne hale lina eller bløgge. Dæm va så utpeisa av sjøsyka at dæm stort sett sov å spydde, så de hær tyve prosæntan som du hadde tenkt å rappe fra trålrederan førr å gje tel sjarskfeskeran har dæm vess ikke bruk førr.

No har æ et lønnli håp om at opposisjon ikke går med på idiotiet, å hær må vi kanskje be tel han såm e ledar før det partiet som påstår at en kar nede i Jerusalæm klarte å mætte 5000 mænneska med 5 feska å et brø. Ætter mi meining gir den hær lignelsen et forholdsvis detaljert å realistisk bilde på kor stor verdi feskeressursan egentlig representere både førr Vardø, Finnmarsk, Nornorge å ræsten av landet.

No e jo tiliare nemmte tryllekunstnar kjent førr ei anna historia med fesk:

Det va næmmeli nåen feskera såm låg på Genesarettsjøen å feska hysa. Så ser dæm plusseli en mann som kommer gåanes ætter sjøen. ”Kæm e du”? Ropte basen. ”Æ e Jesus fra Nasaret” , svarte fotgjængarn. ”Æ gjer mæ fa.. i ka du hete, mæn du træng ikke gå hær å skræmme bort fesken”, ropte basen telbake.

No vet æ ikke sjøl om den hær historia e helt sann, men æ trur no heller ikke at Feskerifuskminister Per Sandberg sine påstådde fakta e like troverdig bestandig.

Æ vil benøtte nasjonaldagen tel å takke alle som tok sæ brye med å delta på møtet i Vardø. Å takk tel dæm som skriv både på feisbukk å i avisan. Denn hær saka e så vikti at vi har ikke råd å tape den. Stå på ”I kystens bebyggende mænd”!

Alta 17. mai

Med påholden pænn å per prokura

Ronald Andersen