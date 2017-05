– Vælkåmmen Jonas Gaar Større!

Det nærme sæ stortindsvalg å vi som fortsatt enda klore oss fast i den nordliaste lansdeln e full av spenning å førrventning om ka såm sjer vess du vinn valge å ka såm sjer vess du tar på dæ ansvare førr å lede lansdeln (å kansje åsså ræsten av landet).

No e æ vel ikke så bevandra i dine tiliare politiske signala at æ kann påsta at æ ikke kann stole på dine valgløfta, mæn det høres ut som du e en hanlekraftig poletikkar såm kann få både lansdeln å ræsten av landet på skankan ijænn vess du vil. Sånn e vess poletikken, ætte såm æ har førstådd.

No kan æ låve dæ at æ skal være en av dine fræmste agittatora hvess du kan jøre nåkka med været hær oppe i nornorge. Ætte at ho Erna kom tel makta har dæm ifølle oppservasjona næssn ikke hadd sne ytterst ute på finmarskkjysten. Før i tia, da ho Gro va sjæf i arbeispartie, kunne vi ivertall gå på sji svartaste vintern. Å vi fikk vel åsså rikelig anledning tel å ta spaen eller snefræsarn ut av kjellarn, mæns i år måtte vi pinade gå tel naboen å låne sne sånn at vi i det minste fikk tadd et par spatak.

Æ håpe at du Større kan skaffe åss en vanli vinter igjæn. Ho Erna å ho Siv har i vertfall ikke klart det i si rejeringstid. Mæns vi ser på tv at søringan både bade å grille valgflæsk på utegrillan sine, vasse vi hær oppe tel ballan i nysne. E det ei rættfærdi førdeling av resussjan? E det det hær såm kalles førr sosialisme?

Æ ser åsså på nættsien på datomasjin at søringan fær å kjøre rundt i kollektivfeltan med sånne sæx-dokke i sæte før å snike sæ unna bompængan tel ho Siv. Kann du sørge førr at vi åsså får sånne kollektivfelt i nornorge? Det træng jo ikke å gjelle hele nornorge, mæn såm et førsøk kan vi jo prøve det hær ei stund på ei begrænsa strækning førr æksæmpel fra Rotsundælv tel Billefjord.

En av di viktiaste arbeisoppgavan ætter att du e blidd stasminister e, ætter mitt synnspunkt å få slutt på de her svære flosjøan såm vi har hadd under den blå-blå rejæringa. Hær hoss mæ har spissa flere ganga logge klint oppunder takbjælkan i nauste.

Ellers har vi det bra hær i nornorge å tusn takk førr at du klarte å åvertale han Sørvik Ness tel å gå løus med oljebårring på feskebankan. Ka skal vi med den fesken, vi har jo næssen kke veia såm e i ei sånn førrfatning at det e muli å frakte all fesken å laksn å krabben å anna fanskap ut i europa. Mæn det e vel ikke nåkka såm du Jonas skal ha skjylda førr. No håpe æ at at du kan jælpe han Per Sanberg å få fjærna leveringspliktn før tråleran, førr vest han klare det så trur æ at han blir så upoppulær at han ikke engang får kjøpt sæ et rundstøkke me brunost å en kopp kaffe i stortingskantina længer. Da e han sikkert åsså ferdig med si gjerning som fiskerifuskminister.

Kansje han i tellægg får sæ en jobb i Bryssel. Førr eksæmpel at han får ansvar før å rødde bort engangsbestikk å papptalerskena når dæm har hadd fæst eller møta dær nere. No i skrivanes stund e han vest æresjæst i Vardø dær han skal førklare vardøværingan kor jævla dom dæm e som mase å gnæg om fesken. No har jo den raillsjåen av et moderne feskebruk tel han røkke stådd dær så længe uten å bli brukt at sjøl mattelsyne ikke hæres å gå inn dær. Æ rægne med at vardøværingan spandere en vælkomst som e like vænnlig som den tyske marinebåten ”Blücher” fikk fra Oskarsbårg da dæm skulle på flåtebesøk i Oslo førr nåen år sia.

Nu skal vi, ætter et vælykka valg, samles på kvalen sammen med en slagkraftig stortinsdelegasjon fra Finnmark i ryggen å det dæm ikke klare å få tell e det vel heller ikke nåen andre som klare.

Gådt valg.

PS. Husk det dær med været sånn at vi ikke får brå-tining av all sneen på vidda jfr ”rein minutt førr minutt”. Vess du træff han Jan Tore Sanner i stortinskantina må du spørre han om ikke kjærringa hannes kan ta opp den hær sammenslåinga av Tromsø å finmarsk i ”TV 2 hjelper deg”.

Med påholden pænn å per prokura

Ronald