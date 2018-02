leder

Alta er i ferd med å bli unik i landsmålestokk. Der boligprisene raser i andre deler av landet fortsetter de å øke i vekstsenteret i Finnmark. Til tross for at det bygges leiligheter i Nordlysbyen i et historisk høyt tempo følger vi ikke landstrenden med et fall i boligprisene. Da er det langt mer forståelig at tomte- og eneboligprisene fortsetter å øke fordi det går uvanlig tregt med å utvikle nye kommunale- og private felt for å ta unna for en ekstrem etterspørsel.

De rød-gule-grønne sikret seg tillit fra velgerne i 2015 mye fordi de lovet et skippertak for å få Alta på offensiven i forhold til ekstreme boligutfordringer. Blant annet garanterte de at Bangjordet i Saga snarlig skulle lyses ut, det samme løftet de ga i 2011 da de tapte valget. Men Bangjordet er fortsatt ikke realisert, to år etter at ordfører Monica Nielsen og de rød-gule-grønne overtok styringen. Faktisk har man heller ikke antatt entreprenør for utbygging av infrastrukturen for feltet. Dermed framstår sendrektigheten som mangel på dynamikk og handlekraft fra de styrende parti. Sett utenfra synes det som administrasjonen bestemmer struktur og takt på realiseringen av nye felt og eneboligtomter. Dermed blir det ikke noe taktomslag i boligpolitikken.

Taktomslaget har gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen, lovet i de to siste budsjettbehandlingene. Så langt står både han og de styrende til stryk. Feltet i vest, Skoddevarre, har ligget som en grovplan i skuffen i mange år til tross for lovnader om fullt trykk i detaljplanlegging. Like lite er gjort i vest som i øst.

Store felt i Alta Øst er avsatt i gjeldende arealplan, og kan med et enkelt grep utvides inn på Fefo-eid areal – utvidelser som framtstår uten noen form for utfordringer. Ingenting skjer. Enten skyldes null resultatet mangel på politisk vilje eller manglende handlekraft. Om det er det ene eller andre spiller mindre rolle. For uansett blir resultatet at førstegangsetablererne og lokalsamfunnet må betale prisen for at Alta kommune er milevis unna gruppeder Østlyngens visjon om at vi til enhver tid skal ha ledige tomter i Alta kommune. Motivert av å dempe prisnivå og unngå spekulasjon, men også for å holde fast på byens ungdom.

Tomtekøen vokser, og på sikt vil mangelen på politisk handlekraft i boligpolitikken true en vekst og utvikling vi er blitt vant med de siste 50 år. Evalueringen av Ap etter å ha vært i posisjon i over to år gir strykkarakter. Lokalpartiet skal ha årsmøte torsdag, og årsmøtedeltakerne vil trolig allerede nå se fram mot valget i 2019. Mye tyder på at boligsituasjonen blir en av de store valgkampsakene fram mot kommunevalget. Med tomtepriser på to millioner og tomtekø herfra til evigheten tyder mye på at Ap blir sittende i garderoben. Så langt er resultatene nedslående, og da er det naturlig at de som sitter med ansvaret tar konsekvensen og overlater jobben til andre.