– Krise i sør....

leder

Det er naturligvis helt uakseptabelt at pasienter må vente i timesvis på drosje ved Rikshospitalet i Oslo, men det får komikkens skjær over seg når politikerne står i kø for å slå alarm i «gryta», samtidig som det er helt ok at pasienter fra Alta venter mer enn et halvt døgn på flyplassen i Tromsø for å returnere hjem etter konsultasjon.

NRK sentralt hadde slått på stortromma med en gedigen krisesak i forhold pasienttransport i Oslo sist fredag. Det er vel og bra. Når drosjeselskap og helseforetak ikke klarer i fellesskap å bli enige om takstene, og tildels alvorlig syke pasienter må vente uten grunn, er det flott at det problematiseres av kanalen. Da er det også greit med en oppfølgingssak om massetransport av pasienter på Helgeland, som føles uverdig for mange.

Det er sant å si verken ok eller akseptabelt at pasienter her til lands skal behandles på denne måten, når de skal fra A til B i forbindelse med helsetransport. Selvfølgelig skal man være opptatt av samkjøring og gode løsninger, blant annet for å frigjøre penger til behandling. Av og til er det imidlertid så åpentbart urimelig, at noen må sette ned foten. For eksempel regjeringen, med helseministeren i spissen.

Sånn er det med Pasientreise-praksisen, der man nasjonalt har funnet det rimelig å legge «blåpapir» på løsninger man har klekket ut ved et skrivebord i hovedstaden. Konsekvensene med krav om billigste reise, har blant annet ført til at pasienter har ventet fra konsultasjon på morrakvisten ved UNN til flyavgang klokken 22 om kvelden, en ventetid som naturligvis er helt absurd, selv for friske mennesker. Det kan imidlertid dreie seg om kronisk syke som klarer seg helt fint i hverdagen – og ikke skaffer seg rekvisisjon. Det kan være pasienter med stomi som blir sittende på flyplassen i et halvt døgn. Vi har registrert at det er pasienter som har sjekket inn på sykehotellet for egen regning, for å slippe å vandre i Tromsøs gater eller sitte i korridorer eller avgangshaller.

Det er minst fem-seks år siden Altaposten slo alarm om dette uverdige systemet, men ingen av de to helseministrene som har sittet siden den tid, har klart å imøtekomme pasientene. Det er sikkert for langt unna – og ved forrige korsvei var løftet at man skulle se på dette ved neste kontraktsinngåelse. I en normal verden, der helsepolitikerne hadde handlekraft, burde dette vært løst umiddelbart. Men i foretakssystemet er det åpenbart hele umulig å løfte problemstillingen på kort sikt, selv om Kåre Simensen to ganger kjørte saken til topps i Stortinget.

Vi får trøste oss med at sykehussaken tilsynelatende har løftet praksisen fram i lyset og fått regjerings- og ministerpartiet Høyre på glid. Vi får likevel være så ærlige, at vi ikke tror på endringer før vi rent faktisk ser at pasientene kommer hjem med tidligere fly. Innenfor normal tid.