Loset i havn viktige prosjekter

leder

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken fikk i går enstemmig tilslutning fra fylkestinget for å videreføre VargsundXpressen med to rotasjoner, i tillegg til at kombikaia i Bukta ble loset trygt i havn. Det er godt politisk håndverk, kanskje spesielt med tanke på de motkreftene som finnes i eget parti.

Altaposten var raskt på pletten med ramsalt kritikk da kombikaia i Bukta risikerte havari etter fylkestingets ukloke utsettelse, blant annet på grunn av en skjør og tidsbestemt avtale med Alta kommune. Geir Ove Bakken stemte på tradisjonelt vis med sin egen gruppe og måte tåle kjeft for å innordne seg piskesnerten, men det er altså sluttresultatet som teller. Tverrelvdalens gamle fotballsliter skal derfor ha ubetinget skryt for raidet etter «pause», med støttende applaus fra egen administrasjon i samferdselsavdelingen, som hadde laget solide utredninger.

Kombikaia vil etter vår mening bli særdeles viktig for innbyggerne i Altafjorden, i tillegg til de prosjektene som er gjennomført eller landes i løpet av vinteren, som den nye kaia på Altnes som forbedrer infrastrukturen på Seiland. Her er mange brikker som skal falle på plass, for at helheten fungere optimalt.

Vi mener også det er fornuftig å satse på gode sjøveis kommunikasjoner mellom Alta og Hammerfest. Vi er enige med Alta næringsforening i at tre rotasjoner med VargsundXpressen ville gjort susen og skapt grunnlag for langt bedre trafikk, spesielt for sykehuspasienter og pendling i forbindelse med næringsaktivitet. Her er det grunnlag for å forvente mer aktivitet med prosjektet Johan Castberg om noen år.

I virkeligheten har imidlertid rotasjon to vært i spill på grunn av den store motstanden fra Hammerfest. Ganske paradokalt med tanke på at sløyfingen av denne rotasjonen ville rammet Hammerfest-pasienter som trenger spesialistbehandling i Alta nå og i fremtiden, i tillegg til alle de som har funnet det fornuftig å reise med ekspressen til Alta lufthavn om formiddagen. Dette har gitt mange reisende muligheter for direkteruter for en langt billigere penge enn de er vant med. Såpass bør Hammerfest Ap unne innbyggerne sine.

Det er på tide også at det trenger gjennom at dette ikke handler om AltaXpressen, men forsøk på å skape en båtrute som letter kommunikasjonen begge veier, enten det er pasienter, elever, studenter, arbeidstakere eller andre som skal mellom de to største byene i Finnmark – uten å måtte passere en ustabil fjellovergang. Vi har sett den samme kortslutningen når det gjelder Alta videregående skole, en skole som er en smeltedigel for elever fra hele regionen. Når skolen bygges ut, eller innfartsåra Alta vest sluttføres, er det viktig finnmarksprosjekter som landes.