leder

Trodde du at radio var ut? Bare glem det. DAB-debatten har i det minste vist oss hvor viktig dette tilbudet er for innbyggerne her til lands.

Kanskje radio representerer en motvekt til flimrende bilder fra sosiale medier og tv-apparater? Kanskje det til og med finnes dem som vil høre nyheter og samtaler uten multitasking og tusenvis av sanseinntrykk?

Klokken 11.11 var det under alle omstendigheter slutt for NRK-lytterne i Troms og Finnmark. NRK Finnmark slukket sine sendere for de som fortsatt ikke har vært lydig og kastet FM-radioen på den digre skraphaugen og erstattet det med en digital radio. På et annet nett vil også populære kanaler som P4 og Radio Norge være tyst for de som befinner seg i FM-land.

Vi tror det er viktig å ta folk på alvor når de enten styrer unna eller ikke har funnet sin løsning. I iveren etter å fortelle at overgangen er en suksess, sørger man kanskje for å sende trofaste radiolyttere ut i det ytterste mørke, for eksempel de som kjører bil.

Uansett forklaring, gjelder det å være lydhøre, blant annet når det gjelder næringsutøvere på vidda eller til sjøs – og folk som beveger seg eller bor utenfor allfarvei og er opptatt av beredskap. Det er ikke noen trøst for dem at 99 prosent er innenfor. Det kan også være dem som føler seg direkte overkjørt av den politiske beslutningen og prosessen i etterkant.

NRK er muligens reklamefri, men vi har sjelden eller aldri sett en mer omfattende reklamekampanje på redaksjonelle flater, inkludert pushing av DAB-radioer fra morgen til kveld. Så har det da også vært usedvanlig viktig å nå ut med sitt budskap. Over hele landet har nemlig lytterandelen til NRK gått betydelig ned på grunn av det digitale skiftet, så gjenstår det å se om det norske folk vender tilbake med ferske DAB-radioer i stue og bil.

I slukke-iveren har NRK stort sett glemt at det finnes en virkelighet utenfor NRKs boble, nemlig lokalradioer som har fått anledning til å videreføre sin aktivitet på FM. En periode kunne det også virke som om det var for trangt på DAB-nettet, selv for den minste lokalradio.

Det er alltid en fare for at små aktører må melde pass når de nærmest blir overflødiggjort og glemt, men det er også mulig å møte situasjonen offensivt. Med støtte fra Medietilsynet har Mediehuset Altaposten sikret sin egen DAB-tilgang, i tillegg til FM og ikke minst nettradio, som vi tror blir svært viktig etterhvert som dekningen blir bedre. Altaposten har helgardert, simpelthen fordi Radio Alta og lytterne fortjener de beste rammebetingelser.