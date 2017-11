leder

Helseministrene Jonas Gahr Støre (Ap) og Bent Høie (H) har gjentatte ganger fremhevet opprettelsen av MR og CT som forbedring av spesialisthelsetjenestene i Alta. Vi formoder at styringssignalet ikke er at det skal begrenses til to ganger i uka, men at beredskapen reflekterer behovet og pasientgrunnlag.

Ettersom helseforetakene selv har vært ekstremt opptatt av politiske signaler på at strukturen skal ligge fast, kan det være på sin plass å avklare med politiske myndigheter, at løftet om styrking av bildediagnostikk i Alta, dreier seg om mer enn et par dager før klokken fire.

I den grad Finnmarkssykehuset skalerer ned denne aktiviteten på Alta nærsykehus til en minimumstjeneste, er det mange som kjenner på følelsen av løftebrudd. Kommunalleder John Helland i Alta kommune er blant dem som bekrefter at det er reell bekymring for at Finnmarkssykehuset tenker seg et sterkt begrenset tilbud i Alta på dette området. Vi tror absolutt alle har sett for seg en «ny tid» for røntgentilbudet lokalt, der man har økonomiske rammer for å hjelpe gjennom en hel uke.

Finnmarkssykehuset har ikke hatt noe ønske om å bekrefte dette overfor Altaposten, men det kan vi leve med. Det viktigste er at kommuneoverlege Kenneth Johansen og de som skal håndtere helsetilbudet i Alta, får klare styringssignaler på hva som blir innholdet. Vi har gjentatte ganger registrert at det hevdes at innsnevring av selve lokalet ikke rammer innholdet, men da blir det neste spørsmålet hva helseforetaket definerer som innholdet. Hvis det skal benyttes til å saldere eksempelvis driftsbudsjettet, kan vi gå mot mange skuffelser og frustrasjoner. I tillegg til det som allerede koker under grytelokket.

Alta nærsykehus representerer en viktig kapasitetsøkning, ikke minst når det gjelder muligheten til konsultasjoner på «hjemmebane». Det sparer for eksempel kronisk syke for belastende reiser, men er også fornuftig ressursmessig. Å reise bort pengene er ingen god ide.

Innbyggernes store frustrasjon er imidlertid åpenbare mangler når det gjelder fødetilbud og akuttilbud i Alta – noe som ikke løses ved ambulerende tjenester og en indremedisiner. Det er rett og slett ikke godt nok og vil forlenge sykehusstriden ytterligere. Hvis man heller ikke leverer på bildediagnostikk, kan nærsykehuset langt på vei bidra til å øke misnøyen. Følelsen av å bli lurt er ikke god, spesielt når det gjelder viktige helsetjenester i en by uten sykehus.