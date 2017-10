– Gi blaffen i partipisken, Geir Ove!

leder

Finnmark Arbeiderparti har allerede blottstilt sin arroganse og skremt bort en hel bataljon av velgere i Alta. I går presterte det samme fylkespartiet å torpedere en etterlengtet løsning for Altafjorden, nemlig en kombibåtkai i Bukta. Utsettelsen virker fullstendig meningsløs og setter hele prosjektet i fare.

Mens flertallet på 18-17 i fylkestinget bortforklarer dette med politikersnakk av typen «må se dette i sammenheng med andre formål», vil sanda bokstavlig talt renne ut mellom fingrene. Vi er klar over at det handler om en utsettelse med muligheter for retrett i desembermøtet, men frykten er naturligvis at fyllmassene ikke lengre er tilgjengelige. Å takke nei til denne gavepakken, inkludert egenkapital fra Alta kommune, virker lite gjennomtenkt fra posisjonen.

Ikke nok med det; Under fylkestinget var det hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken som fikk oppdraget med å kullkaste den sinnerike logistikken som administrasjonen hadde kommet fram til. Geir Ove Bakken burde selvfølgelig gitt blaffen i piskeslagene, brutt med partiets linje og sett viktigheten av dette prosjektet for distriktene i Altafjorden. Vi håper Bakken setter hardt mot hardt i neste omgang og gir klar beskjed om at partiets arroganse har nådd et metningspunkt.

Både Tommy Berg (SV), Trine Noodt (V), Kristen Albert Ellingsen (H) og Svein Iversen (KrF) var sjokkerte vitner til dette spillet i fylkestinget og mener det handler om uvilje mot Alta. Det overrasker ikke. Vi minner om at dette i stor grad handler om en fylkeskommune som sto for det komplette amatørskap med Årøy-sambandet og de samme kreftene som vil avslutte fremtidsrettet båtforbindelse mellom Alta og Hammerfest. Dette er trist, først og fremst for innbyggerne i Altafjorden, men også for næringslivet som så lys i tunnelen.

Stig Erland Hansen fra Seiland House var før behandlingen klar på at den skisserte løsningen ville gi en helt ny hverdag for aktørene i fjorden, så dette handler om investeringer i distriktene. Alta havn så også en mulighet til å finne en god modell, en mulighet til å løse flokene som har preget kommunikasjonene i Altafjorden.

I den grad noen trodde Finnmark Ap hadde buklandet på en lavmål med 16 prosentpoeng i stortingsvalget, er det reell fare for at partiet når nye bunnoteringer i Alta. Fylkespartiet har før, under og etter valget vendt ryggen til Altas innbyggere og marsjerer videre uten å se seg tilbake. I den grad det er tatt selvkritikk under representantskapsmøtet i Karasjok, må det ha skjedd på et kjemisk lukket «stillerom».

Etter det historisk dårlige valgresultatet peker man faktisk på valgkampleder og Porsanger-ordfører Aina Borch som ny frontfigur. Sammen med valgkomiteens leder Kjetil Hansen, har hun allerede gitt altaværingen sin uforsonlige attest. Det er ikke det minste rart at mange i Alta Ap ser på en ny region som en redningsplanke, både for fylkespartiet og et regionalt ledd med legitimitet.