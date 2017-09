Link til unge gründere

Vi har ikke belegg for påstanden, men vi har mistanke om at det var en genistrek å sette et knippe kvinner til å revitalisere Finnmarkskonferansen, både på idestadiet og når det gjelder ledelse og gjennomføring.

På den måten har de kanskje funnet «the missing link» til moderne og fremoverlent debatt i Altas næringsliv, for eksempel for unge gründere som vil vite mer om kommunikasjon og teknologi som ikke nødvendigvis brukes i det daglige. Kanskje de til og med fikk kompass-hjelp for å ta noen steg videre innenfor strategi og dermed bedre drift og resultat.

Finnmarkskonferansen har fylt en viktig rolle gjennom mange år, med spennende profiler som gjester og mange interessante temaer. Da er det lett å hvile på laurbærene og tro at verden rusler uanstrengt videre. Sånn er det ikke for bedrifter og sånn er det ikke for konferanser.

Man må være relevant i sin tid, for kunder og samfunnet man betjener. Derfor blir Tone Pettersen (Origo), Elisabeth Johansen (Ishavskraft) og konferansier Merete Reginiussen (Kreativ industri) nedlesset med skryt etter konferansen denne uka, selv uten statsråder som «plakathelter». På en vellykket og smart måte har styringsgruppa og arrangørene gjennomført en omstilling og fornyelse som utfordrer næringslivet og bringer inn helt nye momenter. Det er nemlig ekstremt enkelt å traske videre i det samme sporet, selv om det trengs inputs for å møte enda hardere konkurranse, for eksempel fra internasjonale aktører.

Det kan handle om sosiale medier som kommuniserer direkte med deg fra Silicon Vally, eller matleverandører som plutselig banker på døra – uten å gå veien om lokalbutikken. Til og med netthandel kan være en venn, hvis man forstår mekanismene som er i sving. Det er dessverre ikke nok å være lokal. Du må være veldig, veldig god også.

Evalueringen etter første runde i ny drakt viste at de var på rett kurs – og tilbakemeldingene fra deltakerne i år er lettere euforisk. Konferansen er rett nok et viktig møtested, men framfor alt må det være matnyttig og inspirerende, i den forstand at travle deltakere føler at de får nye og oppdaterte innlegg og perspektiver. Det kan man ta med seg videre inn i en tøff hverdag.