Valgets kvaler

Rekordmange har allerede tatt i bruk stemmeretten på forhånd, mens andre gjerne vil benytte selve valgdagen til en rutinemessig øvelse med en smule andakt og alvor. Vårt inntrykk er at svært mange velgere sitter på gjerdet og slites mellom enkeltsaker og sin mer prinsipielle tilnærming til det politiske innholdet i programmene.

Selv om mange har forhåndsstemt, tror vi politikerne og partiene kjenner på hvor jevnt og spennende det er ved dette stortingsvalget. Nasjonalt handler det om hvilken blokk som tar siste stikk og hvem som får oppdraget med å danne regjering, statsminister Erna Solberg eller Aps statsministerkandidat Jonas Gahr Støre. I den store sammeheng synes vi det er to gode og trygge kandidater som vet å forsvare viktige fellesverdier – men for velgerne gjelder det å fange opp de små konfliktlinjene som kan utgjør en forskjell mellom blått og rødt. Hvilke veivalg ønsker hver og en av oss?

I Finnmark blir valget en thriller, blant annet basert på meningsmålinger som ikke har vært spesielt entydige og enkeltsaker som spiller en stor rolle. Målingene tyder på at Arbeiderpartiet kan få noen tøffe svar i et tradisjonelt rødt fylke, selv med en god innspurt. Det har vært intern uro i lang tid – og spesielt har sykehussaken skapt splittelse den siste tiden. Fylkespartiet har ikke bare støtt fra seg velgere, men også eget partilag og trauste støttespillere i Alta. Etter valget vil det være behov for en evaluering, spesielt hvis det skulle vise seg at partiet sitter igjen med ett mandat. Det vil i tilfelle være katastrofalt og må få konsekvenser.

Senterpartiet har lenge ligget an til mandat, samtidig som spesielt Frp og Høyre har befunnet seg på knivseggen. Kampen om de fire distriktsmandatene er knallharde, spesielt når det også viser seg at SV har en smule oppdrift på tampen. I sum er det flere spørsmål enn svar – og ikke minst er det forbundet med stor spenning hvem som stikker av med utjevningsmandatet. Nasjonale stemninger betyr en hel del – og da er det spesielt interessant å vite at selv ett mandat kan være avgjørende i kampen om hvem som danner regjering.

Altaposten har vi etter beste evne forsøkt å ta tempen på valgkampen og hva de ulike partiene mener. I tillegg til en bred presentasjon av ti partier i papiravis og nett, har vi satset på at brukerne våre skal oppleve debatt på tv og bli bedre kjent med kandiatene. Vårt håp er at dette er avklarende for den enkelte, uansett hva de måtte velge.

Vi er opptatt av demokrati og ytringsfrihet, og at verdien av å påvirke sin egen hverdag, ikke må tas som en selvfølge. Det er altfor mange steder i verden at dette er en umulighet eller en skinnøvelse, ment for å sminke virkeligheten.

Det betyr ikke at vi har en stemmeplikt her til lands, men en stemmerett. Det kan fungere som et signal hvis mange blir sittende i sofaen, men vår anbefaling er at man bidrar til å styrke legitimiteten til vår valgordning. Bruk stemmeretten!