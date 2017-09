To fluer i et smekk

Det er to etterlengtede prosjekter som nå får grønt lys i Kautokeino, i grevens tid før valgkampen avsluttes.

Realiseringen av nytt Beaivvas Sami Theater og ny Samisk videregående skole og reindriftsskole er ubetingete gladnyheter – og ingenting er bedre enn at man finner fellesløsninger som fungerer og kan forsere utbyggingen på grunn av at prislappen blir lavere.

EU-minister Frank Bakke-Jensen har allerede vært i Kautokeino i valgkampen. Da hadde han ikke med seg den endelige beskjeden, men i den raskt inkalte pressekonferansen i formiddag var det liten grunn til å tvile på hva som skjulte seg bak brede smil. Med god grunn.

For regjeringspartiene er det en fjær i hatten at de nå klarer å lande de to statlige prosjektene, og det er selvfølgelig heller ikke noe minus for rektor og Høyre-poltiker Ellen Inga O. Hætta at denne saken fant sin løsning. Vi kan ikke se for oss at noen har interesse av å stikker kjepper i hjulene, uavhengig av valgresultat. Den lille skepsisen til samlokalisering er forlengst ryddet av veien. Vi tror for vår del det kan være en gjensidig berikelse med dette naboskapet, forutsatt at man klarer å finne gode løsninger for areal. Det er selvfølgelig også et poeng at man ikke bremser ned farta, men klarer å komme i havn med bygget raskt.

For Beaivvas er dette svært vikig. De har lenge levd under kummerlige forhold, som ikke er et nasjonalt teater verdig. Nå kan man omsider se for seg at ansatte og publikum får de fasilitetene de fortjener. For Kautokeino betyr disse prosjektene mye, men dette blir også et regionalt og nasjonalt steg framover. Noen har faktisk benyttet tregheten til å mene at teateret burde flyttes, eksempelvis til Tromsø. Det hadde vært et helt feil signal og nå kan det avvises på direkten.

Videregående i Karasjok fikk nylig en flott oppgradering, så da var det på høy tid at den andre statlige videregående skolen i Kautokeino får et ansiktsløft. Et fremtidsrettet, nytt bygg vil være en inspirasjon for alle, enten det er lærere, elever eller ledelse – og samisk utdanning som sådan.

Valgkamp eller ei. Vi må glede oss over løfter som innfris, selv om noen vegrer seg mot valgflesk. Akkurat i dette tilfellet er det lovnader som blir fulgt, uansett regime. Det er verdt å gratulere Kautokeino-samfunnet med dagen!