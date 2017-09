Den ekte smaken av Finnmark

Med all respekt for sykehussaken, frafallsprosent i skolen og politisk ordkløyveri fram til 11. september: Vi håper det er tverrpolitisk enighet blant kandidatene om at rein skal smake rein og at multer skal smake multer. Det kan selv ikke regionreformen og sammenslåing med Troms rokke ved...

Uansett hva vi måtte finne på av politisk dumskap, er det på sin plass å minne om at vi sitter på verdens beste råvarer, autentiske matperler marinert i finnmarksnaturen. De må ikke utvannes, verken av fôr eller andre krumspring. Langsiktig bærekraft må være utgangspunktet, enten det er kjøtt, fisk, bær eller urter. Det vi putter inn, kommer som regel ut.

Det er høyst prisverdig at Nils Mathis Sara fra Maze reiser debatten om fôring, først og fremst for å gjøre oss alle bevisste på problemstillingen. Dersom trenden med rundballer og kraftfôr fortsetter ukritisk, vil reinkjøttet miste litt av sin særegenhet. Nå har vi veldig sans for produktene til kyrne også, men alt til sin tid. Det skal verken smake eller lukte fjøs fra buljongen.

Akkurat som det må stilles spørsmål ved sprøytemidler og E-stoffer i annen matproduksjon, er det avgjørende at man verner om smaken av Finnmark. Blant det ypperste vi har er reinkjøttet, et sunt og naturlig produkt som også har gjennomslag på gourmet-restauranter.

Finnmark rein har gjort en stykke godt arbeid når det gjelder varemerke, design og markedsføring. Selve kjernen i salgsargumentet at det produseres ekte vare, mer eller mindre direkte fra vidda. Selvfølgelig må også reinen fôres i krisetider og når beitene er låst, men det bør ikke bli en lettvint løsning for å omgå utfordringer, som eksempelvis beitepress og for mange og magre dyr.

Det er også et poeng at nomadisk reindrift krever ro. Det er muligens kortreist mat for oss her oppe, men selve produksjonen krever gode fagfolk i reindriftsnæringa, som vet hvordan dyret får best tenkelig velferd over tid. De fleste reindriftsutøvere har imponerende kompetanse om både naturen, været og sammensetningen av fôrsom gir best resultat.

Når produktet prises høyt i utsalg, må det også speiles i lønningsposen til den enkelte produsent. Det må ikke bli et jag mot flest mulig dyr, men sunne og veltrimmete reinsdyr, basert på flokkstrukturering. Da må også Finnmark rein og andre sørge for at produsentene blir en del av verdikjeden, i ordets rette betydning. På lang sikt er dette lønnsomt for alle å dele overskuddet fair.