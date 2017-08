Lokalpartiets eget protesttog

Før folkeaksjonen på lørdag «toget» Arbeiderpartiets kommunestyregruppe inn i Altapostens lokaler med følgende melding til fylkespartiet: – Nok er nok.

Det lille demonstrasjonstoget var en åpen konfrontasjon med Finnmark Ap noen uker før valget, men også en liten oppvarmingsrunde til noe langt større som reiste seg fra folkedypet et døgn senere. En gedigen protest fra Altas innbyggere, ikke minst mot Arbeiderpartiet og Høyre som nasjonalt har fnyst langt og lenge over ektefølte bekymringer i regionen. Vi tror også veggen av arroganse har provosert befolkningen kraftig.

Flere av Ap-representantene kunne fredag meddele at de faktisk var usikker på sin egen stemmegiving i stortingsvalget, så vi tipper ingen av Ap-protestantene har nevneverdig tro på at en forside i lokalavisa har noen som helst effekt i forhold til stortingsvalget.

Tvert i mot er det mer nærliggende å tro at den åpne konfrontasjonen handler om kommunevalget om to år. Lokalpartiet har nemlig et ekstremt behov for å distansere seg fra Finnmark Ap, som har motarbeidet akuttjenester og fødeavdeling i Alta. Steinar Karlstrøm er riktignok en del av topptrioen, men skal vi tro meningsmålingene, har han ikke nubbsjans på distriktsmandatet.

Irritasjonen er imidlertid ikke av ny dato. I nominasjonskampen i Vadsø boblet frustrasjonen til overflaten, men kuppet førte ikke fram. Fylkesleder Ingalill Olsen gikk seirende ut av maktkampen. Der og da var også Alta tapt for Finnmark Ap, er vår ærbødige påstand. På den annen side kan evnen til å avvise kravet fra Alta generere stemmer fra mange av kystkommunene som mener Altas befolkning ikke har noe legitimt krav på stedlige sykehustjenester, uansett kjøttvekt.

Vi tror straffen er ubønnhørlig fra Alta. Tormod Suhr er neppe den eneste Ap-veteranen som velger alternativt, eller blir hjemme. Alta Aps mulighet til comeback i kommunevalget kan nettopp være at de gjør opprør mot Finnmark Ap og opptrer like gjenstridig som SV-toppene lokalt. De driver ikke valgkamp for Kirsti Bergstø på grunn av en sak som betyr så uendelig mye lokalt. Hvis de var i tvil, fikk de bekreftelsen klokken 12 lørdag.

Det paradoksale for spesielt Ap-kvinnene i Alta, må være at de for godt og vel ti år siden hadde regien selv. Kampen for fødeavdeling rekrutterte et kompromissløst kvinnenettverk, som til og med utfordret Jens Stoltenberg.

Mens kvinnene de senere år har valgt «stumfilm», har andre stjålet saken og holdt den varm, spesielt Trine Noodt. Den samme Trine Noodt som aldri fikk telefon fra Alta Ap da et nytt politisk regime skulle dannes i Alta kommune.