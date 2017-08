Avhengig av innspurt

Finnmark Ap har behov for en langspurt for å unngå en kraftig baksmell i finnmarksvalget. Trenden har vært tydelig lenge, men målingen Infact gjorde for VG forrige uke var en foreløpig bunnotering.

Det kan være mange forklaringer på at partiet vaker ned mot 30 prosentpoeng på målingene. Noen av dem kan faktisk være nasjonale, i den forstand at Jonas Gahr Støre ikke ser ut til å hjelpe nevneverdig på populariteten i distriktene. I Finnmark pleier imidlertid Ap å holde stillingen langt bedre, i tillegg til at innspurten pleier å være ganske markant mot slutten. Den spurten er Finnmark Ap helt avhengig av for å trygge to mandater.

Først og fremst har de behov for at Sp-ballongen mister noe av oppdriften, slik at noen prosentpoeng kommer i retur. Selv om de er rødgrønne kompiser i den store sammenheng, er det kamp på tørre never om mandater som teller akkurat nå.

Valget handler naturligvis om fnnmarkssaker, men det finnes en elefant i rommet. Arbeiderpartiet har et Alta-problem, der ett av stikkordene er sykehus. Allerede i nominasjonsprosessen var dette åpenbart, der Ap befant seg fullstendig i spagat i dette spørsmålet.

De har ikke klart å hente seg inn – og det faktum at det kommer en sykehusaksjon noen uker før valget, gjør at velgerne i Alta hele tiden vil bli minnet om fylkespartiets halvhjertede holdning til akuttfunksjoner og fødeavdeling. I akkurat dette valget hjelper det lite at Alta Ap har vært på gli og at tredjekandidat Steinar Karlstrøm ønsker utredning og vil stemme med Venstre på Stortinget. Skal vi tro målingen, er Karlstrøm langt unna mandat.

Fylkesleder Ingalill Olsen har alltid vært kjent for klar tale, men i dette spørsmålet har hun valgt å anse sykehusplanen som «siste ord» i denne saken. Det var omstridt i Alta Ap, og kulminerte med harde fronter også i fylkesnominasjonen, der et opprør var nær ved å kullkaste nominasjonskomiteens innstilling.

Alta Frp har i sosiale medier brukt anledningen til å spisse budskapet, som folk fort kan ta med seg inn i valglokalet: Vil du ha Bengt Rune Strifeldt eller Ingalill Olsen? Verden er naturligvis mer kompleks enn som så, men i eksempelvis helsespørsmål kan akkurat en slik forenkling være utslagsgivende. Vi tror heller ikke Høyre får det enklere hvis Alta-velgerne setter dette spørsmålet øverst på prioriteringslista.