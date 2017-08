– Siv gir Frp vind i seilene før valgkampen

Altaposten etterlyste på lederplass hva de to store borgerlige partiene i Finnmark ville gjøre for å skape valgvind og få slappe seil til å sette fart på partiene mot Løvebakken.

Denne uken valgte partileder og finansminister Siv Jensen (Frp) å forholde seg til valgløftene som er gitt i forbindelse med de to siste valgene. Hun vil heller ha lojale velgere i stedet for et fortsatt vern av helseminister Bent Høie (H), som stadig framstår som mer isolert i både regjering og eget parti i saken om utredning og akuttsykehus i Alta, til tross for at man gjemmer seg bak en sykehusplan som skal være hugget i stein.

Frp har siden valgkampen i 2013 vært klokkerklar på at partiet ikke vil gå til større investeringer i sykehusstrukturen før det er foretatt en grundig faglig og samfunnsøkonomisk konsekvensutredning av flere ulike lokaliseringer av akuttsykehus. I Finnmark og Alta Frp har man aldri veket fra kravet om at Alta-regionen, med 25.000 innbyggere, skal ha et trygt og likeverdig helsetilbud med landet for øvrig. Frp krever akuttsykehus med fødeavdeling. Samtidig har Finnmark Frp vært klar og tydelig på at Hammerfest må få beholde sykehus med akuttfunksjoner.

Siv Jensen har ikke gitt Finnmark Frp noen garanti for at fylkespartiets krav om to sykehus i Vest-Finnmark vil bli realisert. Partilederen har derimot med sine uttalelser til Altaposten garantert for konvekvensutredningen, som blant annet har vært et enstemmig krav fra kommunestyret i Alta.

Frp sentralt signaliserer et oppgjør med helseminister Bent Høie. I realpolitikkens verden er det svært viktig. Ved å si at Frp tar kravet om konsekvensutredning med seg inn i eventuelle nye borgerlige regjeringsforhandlinger, betyr det at Høie nå tvinges til ta «time-out» for tunge sykehusinvesteringer.

Dagens struktur er basert på fortidens samfunn, og ikke samsvarer med dagens Finnmark. Nå er tre av fire støtte- og regjeringsparti klar for å stemme ja til Venstres forslag om time-out og konsekvenseutredning når det kommer til votering like etter valget. Så vil jo naturligvis valgutfallet være avgjørende for framtidens helsetilbud i regionen.

Det er liten tvil om at partilederens krystallklare uttalelser vil gi drahjelp på dem blå flanken for Frp, der Bengt Rune Strifeldt kjemper for mandat. I Finnmarks mest folkerike region har Høyres toppkandidat Frank Bakke-Jensen scoret et gedigent selvmål ved å gå mot fylkespartiets årsmøtevedtak om konsekvensutredning og fylkestingsvalgprogram, noe vi tror vekker reaksjoner i eget lokalparti i Alta. Mange er kritiske til at «kunnskapspartiet» ikke ønsker et faglig beslutningsgrunnlag på bordet, før det skal investeres mellom 2000 og 3000 millioner i et nytt sykehus.

Det haster for Høyre å ta velgerne på alvor. Å møte sykehusaksjonen i Alta med lunken tilnærming kan bli dyrt i innspurten.