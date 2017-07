Latterkuler på torget

Det runget av latter på torget da Trygve Slagsvold Vedum innledet sin turne i Alta klokken 12 onsdag. Den karakteristiske, trillende latteren kunne neppe vært mer hjertelig enn da en fersk meningsmåling viste at partiet rapper ett av mandatene i Finnmark.

Målingen Infact har laget for NRK Finnmark viser at Senterpartiet har en oppslutning i fylket på mer enn 15 prosentpoeng – en bekreftelse på at det selvoppnevnte distriktspartiet mer enn lukter på tredjemandatet.

Likevel; høstens valgkamp skal faktisk gjennomføres med thrilleraktige marginer som utgangspunkt og Senterpartiet har foreløpig nøyd seg med et enkelt svar på det meste av moderniseringsoppgaver. Det svaret er nei, nei og atter nei – og partiets favorittord har så langt vært reversering.

Etter hvert bør Sp henge møkkagreipen på veggen og gjøre et forsøk på å forklare hvilke grep de selv skal ta for å skape vekst og utvikling, samt berede grunnen for en tid da oljepengene ikke renner inn på konto og sikrer velferdsordningene i 19 fylkeskommuner og over 400 kommuner.

Å si nei til sentralisering er standardsvaret, men da må vi ikke glemme at det er «folk flest» som faktisk tar et aktivt valg ved å reise til Alta, Tromsø og Oslo. Det kan hende at en annen oppgavefordeling med større reell makt gir bedre grunnlag for at folk velger å bli.

Geir Iversen har fått den ene drømmepasningen etter den andre siden regjeringen begynte å sysle med sine reformer, fra politireformen via kommunereformen til regionreformen. Her kan det ikke herske tvil om at Senterpartiet har mye støtte i folkedypet, noe både folkeavstemninger og meningsmålinger har vist. Spesielt bruk av tvang har lite gjenklang hos folk. Det skjønner vi, men Sp må altså framstå som noe mer enn et protestparti.

Der Sp virkelig er best i klassen, er evnen til å snakke til folk. Ikke over hodet på dem. Slagsvold Vedum reiser nå rundt til samtlige fylker, før de andre har vasket av seg solkremen, nettopp for å snakke likeverdig med folk og lytte til det de har å si. Han vil snakke sak, ikke spamme folk på Facebook. Det er en god resept, men Sp må også utfordres på andre ting enn sine kjernesaker.