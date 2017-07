Flyplass på bestilling?

Hammerfest næringsforening er utålmodig og ønsker en ny utredning av behovet for flyplass i byen, melder NRK Finnmark. Det er vel og bra, men vi håper bestillingen har en regional tilnærming både når det gjelder behov, kostnader og lønnsomhet.

Det er høyst forståelig at næringslivet i Hammerfest etterspør både en avklaring og et tydelig signal fra Avinor, ikke minst når det gjelder vindforhold, størrelse og lokalisering. Fakta må være utgangspunktet for hvordan vi steller oss samfunnsøkonomisk – og da blir mandatet og bestillingen som sendes til Transportøkonomisk institutt (TØI) temmelig viktig.

Tidligere bestillinger har nemlig hatt sine begrensninger. At man finner ut at det er lønnsomt for Hammmerfest spesifikt at det kommer en storflyplass i stedet for en ny kortbaneflyplass, er omtrent like meningsfullt som å finne ut at det er en lønnsomt for den enkelte å tjene 700.000 i stedet for 500.000 kroner.

For å bruke en metafor som vi alle i Alta og Hammerfest forstår bedre enn de fleste: Det er tryggest å ha et akuttmottak på badet, men av naturlige årsaker lar dette seg ikke gjøre. Utredningen til Oslo Economics eller andre helseutredninger måtte derfor finne ut hva som er hensiktsmessig for pasientene i hele regionen, gjerne i et litt lengre perspektiv. Viktig faktainnhenting vil for eksempel være fremskrivning av folketall.

Det er en god ide med en referansegruppe, men her slår det samme syndromet inn. At olje- og gassindustrien vil pendle inn ansatte mest mulig direkte kan neppe sjokkere noen, eller at en flyplass innenfor dagens kommunegrense i Kvalsund er en fordel for Nussir. Likevel; vi tror gruppa vil kunne skape en god debatt om hva som er behovet for næringslivet i byen – og det er vel strengt tatt oppdraget til Hammerfest næringsforening. De må få lov til å se verden med sine briller.

Den virkelig interessante analysen vil likevel være om det er samfunnsmessig gangbart å ha tre storflyplasser i Vest-Finnmark, med de kostnader dette innebærer. Akkurat i dette tilfellet vil ikke minus og minus gi pluss for verken Avinor eller samfunnet som sådan. Det vil være ekstremt høy sigarføring med fellesskapets midler.

I dag kan man på Hurum ganske åpenbart hevde at det hadde vært et næringsmessig løft med en nasjonal flyplass i nærområdet, men valget falt altså på Gardermoen. Ikke begge. Hovedsaken har deretter vært å sikre god logistikk for alle reisende, enten de kommer med taxi, tog, buss eller mates inn fra andre flyplasser. Akkurat her støtter vi at man droppet hurtigbåt...