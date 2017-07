Alta er og blir en perle for både innbyggere og gjester. Det kommer ikke av seg selv, men skyldes at gode krefter samhandler for å skape trivsel. Både sommer og vinter.

Toppturene, sykkelbyen og tråkking av skiløypene har vi nevnt en rekke ganger tidligere, simpelthen fordi dette er ekstremt viktige kvaliteter for folk flest. Vi kan naturligvis vandre rett ut i herlighetene, men entusiasme får vind i seilene når det blir arenaer for oss alle. Selv korpulente redaktører kan svette til topps på Komsa.

Vi har fått mange og spennende attraktsjoner de siste årene. Sist ut var åpningen av nytt badeanlegg ved Gakorivannet. Det er forsåvidt et kjent og høyt skattet utfartsområde, men det skal ikke så mye til før bruken tar seg opp og spesielt familier finner veien hit. Etter vår mening er denne type tilrettelegging gull verdt for bolyst og folkehelse, i tillegg til at det beriker nærområdet.

Av og til kan det være flott med en tur til Lathari, men akkurat som med skileik-anlegg, er nærhet viktig for spontan aktivitet. Derfor kan Gakorivannet, Skogvannet, Kvenvikvannet og til og med den nye kulpen på Elvebakken være forløsende for aktivitet sommerstid. I langstrakte Alta trengs det flere arenaer.

I tilfellet Gakori har Alta kommune og bygdelag funnet en god løsning sammen. Det er en modell som skaper eierforhold og engasjement, slik vi har sett det i forbindelse med utbygging av idrettsanlegg gjennom mange år.

Andre ganger trengs det større løft finansielt, som gjennom realiseringen av Nordlysattraksjonen i kjelleren av Nordlyskatedralen. Her er næringslivet på allerten, fordi man ønsker aktivitet i Alta, men også fordi man i det lange løp trekker folk og kunder til byen. For kortere eller lengere tid.

Vi skulle sikkert listet opp de mange tiltakene som skjer på privat initiativ. Det er en lang, lang liste, fra klatreparken i Rafsbotn til flotte anlegg i nærområdet og ved skolene. For turistene har vi også etterhvert fått et spennende mangfold, med opplevelser, mat og kultur side om side.

Vi synes også det er verdt å rose politikerne som har tenkt langsiktig og sørget for Alta museum, Finnmarkshallen, Aurora kino, Nordlyskatedralen og ikke minst badeland som nå må rustes opp, kontroversielle prosjekter som er født i politisk strid. Naturlig nok. Det handler om prioritering der og da – og pengene vokser ikke på trær. I ettertid må vi alle ha evnen til å glede oss over det som løfter byen og regionen.

Vi som lokalbefolkning kan bli bedre til å ta i bruk de attraksjonene som vi faktisk har, og gjerne bidrar som pr-agenter når gjester og turister etterspør spennende ting. Å framsnakke lokale attraksjoner og produkter er ikke særlig vanskelig, fordi kvaliteten er så skyhøy.