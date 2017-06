– Å satse på Hammerfest hadde vært et sterkt signal

Johan Castberg hadde vært en ypperlig anledning for oljenasjonens flaggskip å satse på etablering av en driftsorganisasjon i Finnmark. Det er derfor skuffende at man velger å drifte feltet fra Harstad.

Ved å styrke Hammerfest som oljeprovins hadde Statoil signalisert klart og tydelig at man ønsker å skape ringvirkninger helt nord i landet der ressursene er, og at man har tillit til at Finnmark kan håndtere vertskapsrollen og skaffe nødvendig fagkompetanse. Italienske Eni virker faktisk mer fremoverlent i forhold til hva man kan utrette i Finnmark.

Et slikt signal hadde også betydd mye med tanke på de forventningene man har for et petroleumseventyr i øst. Mens det står i stampe utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, tildeles det blokker og leteområder i Barentshavet der det fremskrives stadig større funn og reserverer. Det ville vært på sin plass å bygge fremtidens kompetansemiljø her.

Spørsmålet er om dette i realiteten er et signal om aksept for fjernstyring av drifta, kanskje til og med et signal om at man ikke ser for seg at det viktig med tilstedeværelse i landsdelen, mens man altså sitter tilbake med risiko og typiske pendlersamfunn. Fra før av har kravet om ilandføring sakte, men sikkert blitt nedtonet. Delvis et resultat av teknologisk utvikling, men Finnmark har ikke råd til å blir sittende med lua i handa.

Vi har fått med oss at det har vært en forsiktig drakamp mellom Hammerfest og Harstad, der man mer eller mindre har vært enige om å være uenige. Kanskje det har ført til at man har vært både for snill og slapp i den politiske retortikken, for spørsmålet er om politikerne i realiteten har abdisert for regnestykkene til bransjen. Alle skjønner kravet om lønnsomhet, men hvis dette innebærer at andre hensyn ikke teller, er det teknokratene som sitter med all makt og innflytelse.

Skuffelsen innebærer naturligvis ikke at Johan Castberg er dårlig nytt for verken Hammerfest eller Finnmark. Vi bør ikke henfalle til den type svarthvit tenkning og miljøet i Hammerfest vil naturligvis bruke mulighetene til videre utvikling, blant annet i lys av at forsynings- og helikopterbasen skal legges til Hammerfest. Begge deler gir stor sysselsettingseffekt og krever en betydelig rekrutteringsjobb. Her må vi også være bevisst på de mulighetene dette åpner for arbeidstakere i Finnmark, for ikke å snakke om ungdommen som trenger spennede jobber og gode grunner for å bli i fylket.

Fram mot investeringsbeslutningen mener vi politikerne i Finnmark i større grad må stå opp for viktige veivalg, som ambisjonene om en terminal for ilandføring i Nordkapp.