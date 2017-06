Finnmark må ikke bli UiT-saldering

Fremtidig organisering av UiT Norges arktiske universitet er viktigere og vil påvirke Finnmark langt mer enn det som mange er klar over. Derfor er vi svært betenkt med tanke på prosessen som har skjedd så langt, og som etter vårt syn i for stor grad har dreid som om det sentrale delen av universitetet og mindre om det sterke regionsansvaret som Stortinget har pålagt utdanningsinstitusjonen. I denne prosessen er det naturlig nok mye følelser og synsing, men til syvende og sist må styret neste torsdag gi et svar på om høyere utdanning i nord skal sentraliseres. Eller om en skal ivareta Stortingets klare forutsetning om en desentralisert profil gjennom et eget fakultet i Alta/Finnmark skal opprettholdes.

Torsdag 29. juni avgjør styret ved UiT Norges arktiske universitet hvordan framtidig struktur blir for den viktigste utdanningsinstitusjonen i nord. Administrasjonen ved konstituert universitetsdirektør Jørgen Fossland har levert sin innstilling. Den tilrår at Narvik vinner fram og beholder status og sitt fakultet for tekniske fag – Alta og Finnmark blir uten fakultet. I stedet skal Alta få en viserektor som skal lede campus her og være en del av rektorens ledergruppe. Vi applauderer at Narvik fortsatt skal være en tydelig og viktig del av UiT. Det er nærmest en selvfølge at denne delen universitetet blir et eget fakultet.

Viserektor er et lite plaster på såret at «finnmarksfakultetet» ikke foreslås videreført, men ikke nok til å dekke et blødennde sår. Altaposten er i tvil om viserektoren vil ha nødvendig gjennomslag mot tunge fag- og fakultetsmiljø når viktige beslutninger og prioriteringer skal tas de neste år. Derfor vil kampen for at Alta og Finnmark skal beholde fakultetsstatusen, og dermed viktig innflytelse, intensiveres inn mot styremøte torsdag 29. juni.

Med flere parallelle sentraliseringsprosesser rundt oss er det helt naturlig at det blir fokus på punktet om et eget Finnmarksfakultet som er nedfelt i fusjonsdokumentet. Det lå til grunn for Stortingets positive vedtak om sammenslåing av Høgskolen i Finnmark og UiT. Omstrukturering er en prosess som gjerne koker ned til en grunnleggende frykt for at mindre enheter skvises for makt og innflytelse. I dette tilfellet er bekymringen at Campus Alta svekkes både når det gjelder bredde, kvalitet og rekruttering av både fagmiljøer og studenter. I neste omgang vil vi få en diskusjon om administrativ organisering, der en hel del arbeidsplasser blir satt i spill.

Prosessen har vært ryddig og gitt stor grad av medvirkning. Likevel er spørsmålet om vi ikke burde ha tatt oss litt bedre tid i siste fase. Den er preget av svært korte høringsfrister og en endelig styreavgjørelse i en tid da svært mange er inne i et feriemodus. I Alta og Finnmark har ikke omstruktureringen klart å vekke lokalsamfunnet i stor nok grad, mye fordi det er vanskelig å kommunisere ut hva denne saken egentlig handler om, og hvilken betydning den vil ha for lokalsamfunn i Finnmark de neste årene. Men med nær en uke til endelig beslutning er det fortsatt tid nok til å løfte UiT-strukturen opp og få flere til å engasjere seg.

Jarle Mjøen, Politisk redaktør