Entreprisevalget må få etterspill

Altaposten tok et knallhardt oppgjør med kommunens politiske ledelse i desember da det ble besluttet å lyse ut Alta Omsorgssenter som én totalentreprise, i stedet for oppdeling i to eller tre mindre totalentrepriser. På lederplass slo vi fast at dette var et gedigent sjansespill med fare for at lokale bedrifter ble satt på sidelinja.Vi var opptatt av lokale ringvirkninger og tilrettelegging for de bedrifter som betaler skatt til kommunen. Den største trusselen var at en riksentreprenør med store økonomiske muskler og høy kapasitet skulle bestemme seg for å hente et prosjekt som var designet for større entreprenører enn de som var å finne i Alta.

På mange måter var entreprisemodellen uten oppdeling, samlet i kun én totalentreprise, skreddersydd for riksentreprenørene. De Tromsø-baserte landsdelsentreprenørene Consto og Peab Bjørn Bygg fikk også en gavepakke med entreprisemodellen som ble valgt. Sistnevnte har med en stor lokal avdeling yndet å framstille seg som lokal, men er på mange måter like lite lokal som Consto som har falt ut av anbudskonkurransen. Unntaket er at Peab har flere lokalt ansatte. Dersom Peab Bjørn Bygg kommer ut som anbudsvinner og får prosjektet, tilsier svært mye at det blir en utbygging med sterk Tromsø-profil. Med tanke på hvor eventuell pluss på bunnlinja havner, er det greit å vite at Bjørn Bygg er en del av det svenske storkonsernet Peab.

Da fristen for å prekvalifisere seg for byggingen av omsorgssenteret gikk ut i januar var fem firma og arbeidsfellesskap prekvalifisert for jobben som var anslått å ha 2,5 års byggetid. Disse var: NCC, Consto, Roald Johansen/Harald Nilsen/Ulf Kivijervi (lokal samarbeidskonstellasjon), Hent og Peab Bjørn Bygg. Nå er det kun tre tilbake i finalen. En lokal, en nordnorsk storentreprenør med hovedkontor i Tromsø og riksentreprenøren Hent. NCC og Consto er ute. I løpet av noen dager blir det offentlig hvem som får anbudet. Ut fra Altapostens kilder er Hent uaktuell og valget står mellom Peab og Roald Johansen/Harald Nilsen/Ulf Kivijervi-gruppen.

Med en oppdeling av anbudene ville flere lokale entreprenører meldt seg på, enten alene eller i samarbeidskonstellasjoner. Konkurransen ville blitt betydelig og en naturlig følge er at prisen ville blitt lavere. I forprosjektet er entreprisekostnaden satt til 486 millioner kroner. Alt tyder på at vi med den brukte modellen snakker om en sprekk på et tresifret antall millioner kroner.

Alta Omsorgssenter består av tre hovedelementer i frittliggende bygg og er på tilsammen nesten 24.000 kvm. Prosjektet skulle passe utmerket til en oppdeling i tre entrepriser, og har grensesnitt som gjorde oppdeling uproblematisk. Dersom det nå viser seg at oppdraget går ut av kommunen er det etter Altapostens oppfatning en politisk skandale som må få etterspill. Signalene fra kommunestyret var et klart ønske om oppdeling, selv om dette aldri ble slått fast i noe vedtak. Politisk ledelse ønsket i utgangspunktet en oppdeling, men ble sterkt frarådet dette av administrasjonen. En muntlig vurdering fra private konsulenter skal ha blitt avgjørende. Verken formannskap eller kommunestyre ble forelagt valget av entreprisemodell, noe som etter vår mening er et brudd på god forvaltningsskikk. Altaposten forventer at uavhengig av hvem som til slutt stikker av med anbudet så blir denne saken lagt fram til en grundig politisk evaluering. Ikke minst for å lære til neste gang.

Det er ikke byggeentreprenørbyen Alta verdig dersom det største kommunale byggeoppdraget til nå havner hos en bedrift med hovedkontor utenfor fylkets grenser – spesielt dersom det skjer fordi Alta kommune ikke var villig til å legge til rette for lokal konkurranse.