Regninga for omsorgssenteret

Altaposten skal være svært forsiktig med å stå fram med «hva var det vi sa» i en lederartikkel som vi fikk mye kjeft for fra politisk ledelse. Samtidig må vi minne om at vi har hatt en kritisk inngang til at Alta kommune gikk bort fra klare og entydige signal fra kommunestyret om å dele opp gigantprosjektet Alta omsorgssenter i flere delanbud. I går kunne Altaposten melde at omsorgssenteret går mot en gigantsprekk på flere hundre millioner kroner på beskrivelsene som ligger i forprosjektet som kommunestyret enstemmig har vedtatt.

Høyst sannsynlig er ferdig prosjekt nå på over én milliard kroner. Altaposten har kilder på at byggentreprisen, som i forprosjektet er satt til 486 millioner kroner, er betydelig overskredet i alle de tre anbudene som er kommet inn. Det vil sprenge en nesten utenkelig grense for totalprosjektet, som skulle realiseres innenfor 836 millioner kroner. Nå kan milliardgrensen passeres. Selv om kommunens nettoandel kan stoppe på 500 til 700 millioner med en slik sluttpris, vil kommunens framtidige økonomiske handlefrihet bli sterkt begrenset av den gjeldsbelastning som kommunen de neste tiårene blir tynget av.

Fra lokalt entreprenørhold kom det kraftige advarsler mot å kjøre ut gigantprosjektet som én entreprise. Påstanden var at det ville utelukke byens mange mellomstore entreprenører. Økonomisk ville en anbudskonkurranse som sikret stor lokal deltakelse høyst sannsynlig bety flere titalls sparte millioner kroner. All erfaring tilsa at lokale entreprenører er kostnadseffektive og svært konkurransedyktige, og med fordelene av å ha lokal arbeidskraft og lokale ressurser tilgjengelig ville prisene blitt presset ned. I stedet valgte kommunens politiske ledelse å overse alle politiske signaler og tvinge gjennom en helhetlig entreprise uten å ha fått en helhetlig og bred faglig utredning foretatt av en ekstern aktør på hvordan anbudskonkurransen burde gjennomføres.

Det er selvsagt ille at dette synes å gi betydelige økte prosjektkostnader, men risikoen for at lokale entreprenører skulle havne på sidelinjen, er etter vår oppfatning enda mer uforståelig og gal. Nå tilsier riktignok Altapostens informasjon at anbudet vil gå til en av de to lokale entreprenørene, Peab Bjørn Bygg eller prosjektfellesskapet som består av Harald Nilsen AS, Ulf Kivijervi AS og Roald Johansen AS. Hent, som er stor riksentreprenør og den tredje som mer med i finaleheatet, skal etter våre opplysninger være hektet av. Skulle det likevel vise seg at Hent stikker av med anbudet, som har passert 700 millioner kroner, er denne saken en politisk skandale som styrende politikere må bære ansvaret for.

Alt tyder også på at materialvalget med massiv heltre i bærende konstruksjoner koster langt mer enn det smaker. Lokale Jaro vil uansett få betydelige leveranser, men heltre-løsningen på bekostning av betongkonstruksjon betyr at en må utenlands for å hente store materialleveranser, som med innkalkulert valuta-risiko gir ekstra økonomisk belastning.