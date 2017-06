Ikke stå med lua i handa

I går vedtok Stortinget som ventet at fylkeskommunene i Finnmark og Troms skal slås sammen fra 2020. Spørsmålet er om stortingsvalget til høsten gir rom for å reversere «ekteskap» basert på tvang. Det kan imidlertid være en tabbe for Finnmark å stå med lua i hånda, i påvente av væromslag etter valget.

Et ekteskap er vanligvis tuftet på at to villige parter sier ja og avslutter seansen med et hjertelig kyss, som i tilfellet Hammerfest og Kvalsund, som har tatt steget fra flørting til forpliktelser. Når det gjelder sammenslåing av fylkesadministrasjonene har de foresatte i fylkestinget sagt nei, mens inntrykket er at folk flest stiller seg negative til en slik reform.

Spørsmålet er om prosessen har avklart hva man i realiteten sier ja og nei til. Dessverre har man ikke maktet å kommunisere ut hva en slik reform vil innebære og at intensjonen faktisk er å spre statlige tjenester nærmere brukerne. I stedet for å sukre pillen med å være tydelig på oppgavefordeling, har man valgt å legge grunnlag for et diffust trusselbilde av noe som faktisk kan tilføre både oppgaver og arbeidsplasser i distriktene.

Debatten har dermed handlet om kommunekart og geografi, samt hva avkommet skal hete. Resultatet er videre at Finnmark Ap, som representerer et parti som tidligere har ivret for en regionreformen, bruker hele spekteret av hersketeknikker for å advare mot svartedauden.

Etter gårsdagens vedtak om sammenslåing var budskapet fra statsråd Jan Tore Sannner at Troms og Finnmark må sette seg sammen for å finne svarene på hva innholdet skal være. Det er lov å håpe, men det meste av debatter har egentlig strandet på at vi i Finnmark skal ha det som vi alltid har hatt det. Sanner forsikrer at man fra sentralt hold skal være en medspiller, men det minner oss om rollen til familievernkontoret etter at partene har gått fra forelskelse til isfront. Når Stortinget har tatt en beslutning, må man kunne forvente mer offensivitet fra den utøvende part.

Vi tror en sammenslåing vil få liten betydning for Vest-Finnmark som helhet, mens Alta/Hammerfest-regionen bør ha gode odds for å få tilført tjenester. Vedtaket bør ledsages en av en debatt om hva som er mulig å betjene fra Alta og regionen. Det er ingen grunn til å stå på hælene i forhold til hva vi kan få til. Alta har gjennom mange år vist at det er fullt mulig å skaffe fagfolk og kompetanse til byen. Når det fristes med at Finnmark selv kan behandle FOT-rutene, er det bare å åpne armene. Klart vi kan.

For Øst-Finnmark kan det bli langt til Tromsø som etter alle målemerker blir hovedsete, men blir det ikke reversering, må sutring erstattes med offensiv holdning. Kanskje spesielt i Vadsø der man er så avhengig av offentlig tjenesteyting. I mente må man også ha at fylkesmannsembetet fort kan komme i spill om noen år, selv om det ikke er et tema akkurat nå. Tre fylkesmenn for å kontrollere to regioner virker en smule spesielt.

Vi registrerer at lokale representanter fra rødgrønne partier forsikrer at dette skal reverseres etter valgseier, men i virkeligheten sitter det langt inne å endre stortingsvedtak når det kommer til stykket. Det vil i hvert fall være gambling å bli sittende på gjerdet. Best odds vil motstanderne ha om en sterk Sp-gruppe rykker inn på Stortinget med en kompromissløs ambisjon om å slette alt av vedtak som minner om tvang. Eller endring.