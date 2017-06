Godt jobba!

I går kunne Hålogaland lagmannsrett bekrefte den knusende narkotikadommen mot de tre involverte i Finnmarks største narkosak noensinne. Det er grunn til å rose etterretningsleder Steffen Andreassen og tålmodige etterforskere i Alta og Kirkenes for grundig og solid arbeid gjennom lang tid.

Gjennom to rettsinstanser har påstandene fra påtalemyndighetene blitt etterprøvd, uten at det har oppstått tvil om de resultatene som er fremkommet i etterforskningen. Dette er kompliserte saker som krever store ressurser fra politiet lokalt – og kampen mot denne type forbrytelser forutsetter at et nidtid puslespill faller på plass og omfattende bevismateriale som holder i retten.

Det er store mengder med hasj og amfetamin som er forsøkt innført til fylket. De domfelte har forsøkt å omsette ufattelige 53.600 brukerdoser amfetamin, et tall som i lokal og nordnorsk målestokk er høyt. Desto viktigere at man klarer å avsløre bakmenn som fôrer miljøet i Finnmark med så mye og skadelig stoff, mange av brukerne i personlige kriser som eskalerer når det flommer inn narkotika. Vi håper og tror denne saken fungerer som en betimelig advarsel.

Kvantumet tilsier at Finnmark har et betydelig narkotikaproblem, et område som kanskje ikke har hatt samme fokus i det offentlige rom som tidligere. Kanskje det har blitt for vanlig og til dels akseptert når det kommer til hasj, som ofte er springbrettet til farligere stoffer.

Vi mener Finnmark politidistrikt bør bruke denne dommen som inspirasjon for å intensivere jakten på bakmenn og de som fører narkotikaen inn i Finnmark. Arbeidet skjer ofte i tett samarbeid med narkotikaetterforskere sentralt i landet. Dette henger naturligvis sammen, samtidig som vi har grenser mot både Finland og Russland som kan være spesielt utsatt. Det blir avgjørende å kartlegge hvor narkotikaen tar veien, slik at det er mulig å jobbe mer målrettet.

Sakens karakter gjør også at de domfelte får strenge straffer, opptil 10 års fengsel, som hovedmannen fikk i denne konkrete saken. Det virker forhåpentligvis forebyggende, men det krever nok at det gode arbeidet videreføres og at uroen forplanter seg i miljøet i Finnmark. Det er mange gode formål i politiets trange budsjetter, men et kontinuerlig og langsiktig arbeid på dette området må prioriteres og profesjonaliseres. Da gjelder det også at man satser videre på den kompetansen som er bygget opp, for eksempel gjennom denne narkotikadommen.