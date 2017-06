– Må forsikre seg om at kuttene ikke rammer pasientene

Styret i Finnmarkssykehuset valgte denne uka å nedskalere Alta nærsykehus med 500 kvadratmeter. Det bør raskt ledsages av et møte med «partner» Alta kommune, både administrativt og politisk. Målsettingen må være å forsikre seg om at tjenestene ikke blir skadelidende.

Da Altaposten omtalte saken for noen uker siden var det stor bekymring i den administrative og politiske ledelsen i Alta kommune, naturlig nok. Rådmann Bjørn-Atle Hansen var med i planleggingen og helt sentral i helseforetaks arbeidsgruppe som ble ledet av Finn Henry Hansen fra Helse Nord. Det skulle bare mangle at de ønsket informasjon om eventuelle avvik, så vi regner med at denne prosessen er nært forestående. Helst før Harald Nilsen AS gyver løs på oppgaven.

På et tidlig tidspunkt fikk vi nemlig forståelsen av at hver minste kvadratmeter var av stor betydning og at rombehovet var langt større enn det man først hadde tenkt. Blant annet har mange vært bekymret for arealet og fasilitetene til fødestua, der jordmødrene etterhvert blir en del av foretaket. Vi registrerer også at det er for trangt til at man kan rydde plass til en gynekolog i nærsykehuset, så veldig romslig er det neppe.

Styret i Finnmarkssykehuset har også åpenbart vært i villerede om endringene, ettersom styreleder Harald Larssen var mest opptatt av å avlive «ryktene» som bæres til torgs av Altaposten. Da er det hyggelig at styrelederen nå er informert av Sykehusbygg og kan viderebringe detaljene til både Alta kommune, egne ansatte i spesialisthelsetjenesten og ikke minst de mange brukerne som har store forventninger til det som kommer. Per nå har vi ikke annet valg enn å forholde oss til forsikringene som kommer fra prosjektledelse og styret i Finnmarkssykehuset: Tjenestetilbudet ikke vil rammes, er beskjeden.

Blant de store spørsmålene er hvordan omdisponeringen slår ut i praksis. Blant annet er det interessant å vite om man har tenkt nå-situasjonen, eller har dimensjonert for at folketallet øker med 3-400 i året. Vi gjentar gjerne at det handler om et minimumstilbud i forhold til behovene som finnes i dag, så vi er dessverre fortsatt bekymret for innholdet, blant annet antall sykehussenger som er planlagt her. Det hadde vært fornuftig å tenke noen år framover.

Videre registrerer vi at det bes om en ekstrabevilgning på 14,5 millioner kroner for samlokalisering av bildediagnostikk og røntgen. Det anser vi som en selvfølge. Det store spørsmålet blir hva pasientene får av tjenester innenfor røntgen, ikke minst hvor ofte tilbudet blir tilgjengelig, både i løpet av et døgn og i løpet av en uke. Det er ikke nok at maskinene kobles opp. De må også brukes.