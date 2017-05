Klynger seg til felles kunnskap

De som er rammet av laksebasillen kan se fram til noen fine uker ved Altaelvas bredder når startskuddet for frifisket går ved midnatt.

Riktig nok har værgudene holdt leven med oss den siste tida, men vi vet hvor vi bor og er tilnærmelsesvis immune mot rufsete vind og føreforhold – bare motivasjonen er stor nok.

Andre vil nok betakke seg og vente på flere varmegrader. Hvis værmeldingene holder stikk blir det tøvær, betydelig smelting og mye vann i løpet av neste uke, så det vil være en overdrivelse å hevde at fangstforholdene er de aller beste.

Likevel: Altaelva er noe langt mer en temming av laks. Det handler også om en sosial aktivitet som gir trivsel, bolyst og gode opplevelser, for venner og hele familier. Altaelvas attraksjon er en blanding av mange kvaliteter, fra en samlende korttrekning om vinteren til både spenning ved elva og kos ved bålet.

Det er disse kvalitetene og en unik laksestamme som gjør at temperaturen stiger rundt det samme bålet når oppdrett blir et tema. Vi får lett en polarisert debatt, fordi verdibegrepet kan være så mangt. Det omsettes for 1,5 milliarder kroner i havbruket lokalt og utsiktene til avgifter til vertskommunene gjør at interessemotsetningene blir tydelige. For andre finnes verdiene i elva og ved bredden.

Derfor mener vi at den nye aktiviteten og dialogen som er skapt i Kompetanseklynge Laks SA er svært fornuftig og konstruktiv. Her er det takhøyde for å diskutere temaer basert på kunnskap og ny teknologi, med ambisjon om å finne omforente løsninger. Det er ikke sikkert det er mulig å møtes på midten, slik det kan være når uenigheten er åpenbar, men det gir en arena for å diskutere ordentlig gjennom sakene. Før skyttergravene er siste løsning.

Det beste ville være om også Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) var med i klyngen, selv om vi er overbevist om at dialogen fortsatt er god. Innenfor den samme klyngen må det uansett være helt legitimt å ta dissens når uenighet oppstår. Et ønske om samhandling, er ikke det samme som at man binder seg til stolpen eller opptrer uten ryggrad. For ALI er det åpenbart at laksestammens ve og vel er førsteprioritet. Det forstår alle.

Kompetanseklyngen tar nå viktige grep for å skaffe kunnskap og bedre beredskap. Det kan være smertefullt å tenke på at 50 oppdrettslaks fikk sin frihet i Korsfjorden forrige uke, men sporingen kan gjøre at man får bedre forståelse for laksens bevegelser og hvordan man best mulig sikrer gjenfangst og sparer Altaelva for innblanding. En av de største bekymringene er nettopp genetisk forringelse av villaksen.

Da synes vi også det er forbilledlig at man nå i juni arrangerer en bredt anlagt seminar om oppdrettslaksen og villaksen, med dyktige forskere på plass og muligheter for alle til å delta og stille spørsmål. Åpenhet er et viktig premiss for at det er mulig å skape gjensidig forståelse, rydde vekk misforståelser, men også klargjøre hvorfor man er uenige.