– Stortinget bør være lydhør

Det er et stort ønske fra både det samiske og kvenske samfunn at en kommisjon skal se nærmere på fornorskningspolitikken og konsekvensene den hadde for både folk og samfunn. Da bør Stortinget være lydhør.

Det er laget mange gode faglitterære bøker på området. Det finnes forskning og kunnskap som vil danne et godt grunnlag for et slikt arbeid, i tillegg til at utbyggingen av Alta/Kautokeino-vassdraget sparket i gang et omfattende og verdifullt utredningsarbeid.

Her fikk man kartlagt rettighetsspørsmålene og pekt ut veien videre for demokrati og forvaltning, gjennom etablering av Sametinget og Finnmarkseiendommen. Noe tregere har det gått med anerkjennelsen av den kvenske minoriteten, men også her har man gradvis fått større forståelse. Det er bra.

Vi ser imidlertid at mursteinene fra Samerettsutvalget og en slags institusjonalisering av urfolk og minoriteter ikke automatisk leger sår, kanskje fordi det fortsatt finnes et vakuum. Det kan tenkes at det har gitt noen av de samme følelsene vi har når det gjelder krigshistorien i nord – der kunnskapshullene er store i nasjonal historieskriving. Det handler om synliggjøring av viktig historie, som igjen kan danne grunnlag for forsoning og friske blikk på framtida.

Få har gjort mer for samiske spørsmål enn den første sametingspresidenten Ole Henrik Magga. Hans klokskap og ro skapte et grunnlag for dialog og gode prosesser, i tillegg til vitaliseringen av det samiske i mange lokalsamfunn. Uansett hva man måtte mene om resultatene i dag, bør Maggas innsats ruve.

Det betyr selvfølgelig ikke at han har fasiten på veien videre, men i debatten må det være rom for å være både positive og negative ytringer til forslaget om en sannhetskommisjon. Magga har overfor Nordlys stilt deg negativ til en slik kommisjon, fordi han ønsker at det samiske samfunn skal se framover. Ingen behøver å tvile på at Magga ønsker det beste for den samiske befolkningen, så vi synes det er trist å se de mange personangrepene som har kommet etter utspillet.

Vi er ikke uenige om at tiden er inne for å se framover, men etter vår mening kan det være en ide å se i akterspeilet en ekstra gang før man gir gass. Vi ser ikke at det er en motsetning mellom et kommisjonsarbeid og eksempelvis Sametinget i større grad velger å løfte inn en visjonær debatt om hvordan det samiske samfunn kan utvikles. Akkurat nå er man veldig opptatt av å sementere dagens situasjon, ikke minst næringspolitisk.

I tillegg har debatten, nær sagt som vanlig, glemt den kvenske minoritetet og behovet for synliggjøring av historien. Vi er av den formening at mer kunnskap vil skape bedre dialog, ikke forverre den. Fornorskningen er et trist kapittel, men det behøver ikke bety at poenget er å hoste opp flest mulig lidelseshistorier. Vi har verdifulle tidsvitner, men samtidig en viss distanse til hendelsene. Det gjør at det bør være mulig å få et saklig og god klima for det videre arbeid, hvis Stortinget gir grønt lys.