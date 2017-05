Verdien av konkurranse

I går innledet FlyViking sin rute mellom Alta og Tromsø, til stor glede for forbrukerne. Prisene har falt over natta og det store spørsmålet er hvor lenge «priskrigen» kan fortsette. Neppe i det uendelige.

Flypassasjerene som har benyttet Alta lufthavn noen år, har ikke glemt SAS-monopolet. Det kostet skjorta å reise til hovedstaden, så konkurransen med Norwegian Air Shuttle ble i høyeste grad hilst velkommen.

Når de store utfordres er det så som så med oddsen de blir tildelt. Heller ikke Bjørn Kjos ble spådd hell og lykke på ferden, men har klart å bite seg fast og bli en betydelig aktør, også i det internasjonale markedet. Det er et lufteventyr av de sjeldne.

Det viser at det er fullt mulig å sette oss besserwissere på plass hvis strategien holder mål og optimismen er ukuelig. I tillegg trengs det penger, masse penger. Som regel er det nødvendig med betydelig kapital for å holde det gående. Kostnadene til både drift og flypark tærer fra sekund en – og da gjelder det også å ha tålmodige investorer og bankforbindelser. Vi er uansett svært imponert over motet som utvises, med den alltid smilende flykaptein Ola Giæver i spissen.

For godt og vel 15 år siden hadde vi en miniputt som gjorde et forsøk på å skape lønnsomhet, nemlig Alta-baserte Arctic Air som overrasket mange ved å vinne statlige kontrakter. I en kontraktsperiode sørget de for at pasasjerene mellom Kirkenes og Vardø kom trygt fram med en Dornier, i tillegg til ruta mellom Fagernes og Oslo ble betjent «nordfra». Når kontraktene skal fornyes viser det seg imidlertid at Widerøe kan flekse med musklene. Da var det game over.

Det vil naturligvis også gjelde på kommersielle ruter, men skal vi tro investorene bak FlyViking, har man langt større reserver å tære på, i tillegg til at ambisjonene og ståpåviljen er ekstremt høy – nærmest trigget av at at storebror Widerøe knapt nok leer på en øyelokk.

Det gjør de nok, selv om det bedyres i fullt alvor at prisfallet på diverse ruter ikke skyldes den nye konkurransen.

For folk flest har prisen på billettene mellom både Alta og Tromsø og Hammerfest-Tromsø blitt i drøyeste laget. Det er det lov å glede seg over at prisene er blitt noe mer edruerlige her. Samtidig er det opplagt at ekstremt lave priser gjør det vanskelig å skape lønnsomhet i rutenettet, noe som kan ramme oss alle på sikt. Konkurranse kan likevel bidra til å finne et mer naturlig nivå, der man verken har følelsen av å blitt ranet på høylys dag, eller at man forserer lange avstander med en «bussbillett».

Det er klokt av FlyViking å satse på mer enn håndbagasje. Vi tror også det er smart å inkludere Finnmarks største lufthavn i satsingen, selv om de er periode var mest opptatt av å fri til hammerfestingene og tette lekkasjen til Alta. Det er opplagt at direkterutene til Oslo kan rammes av billigere alternativer via Tromsø, men det er en del av konkurransebildet og markedet.