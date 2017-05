– Det bør ikke være noe tema å avblåse kampen for akutt- og fødetilbud!

Helgas demonstrasjonstog fra gamle til nye sentrum ble en gedigen suksess. Til tross for kollisjoner med konfirmasjoner og turlivets gleder på en nydelig soldag, hadde svært mange prioritert å delta på aksjonen for sykehustjenester i Alta.

Det viser et gledelig engasjement. Selv etter at helseministre, foretak og autoriteter på området har gjort sitt ytterste for å punktere all debatt, har innbyggere og lokalpolitikere beholdt gnisten. Det skyldes naturligvis at svært mange kjenner avstanden til akutt helsehjelp for seg og sine på kroppen, samtidig som sunn fornuft gjerne har evnen til å mobilsere.

Rapporten fra Oslo Economics og den virkeligheten altaværingene kjenner så altfor godt, står i grell kontrast til den helsepolitiske arrogansen Alta-regionen blir utsatt for. Svært mange av dem som dukket opp i toget og på torget har selvopplevde historier om hva det innebærer å ha distanse til akuttjenester – og den mangel på trygghet det skaper. Det er lettere absurd å leve med at langt mindre byer og tettsteder tar det som en selvfølge at de har sykehustjenester i sin umiddelbare nærhet.

Når beskjeden er at kartet er tegnet og at strukturen er hugget i stein, er det fristende å legge ned stridsøksa, i den grad man mener at kampen for et verdig helsetilbud har noe som helst med strid å gjøre. Alta har imidlertid måttet stå i striden, blant annet politikerne som tverrpolitisk bestilte en utredning og har jobbet inn mot egne partier. Det er vel strengt tatt bare Venstre som har nådd fram, noe som kanskje gjør det ekstra betent.

Vi minner likevel om at Odda-samfunnet med 7.000 innbyggere klarte å snu Høies plan, selv som den var hogget i stein. For drøyt 20.000 innbyggere i Alta bør det ikke være noe tema å avblåse kampen for akutt- og fødetilbud.

Demonstrasjonen er også klar beskjed om at Alta nærsykehus bare er et delmål. Vi skal glede oss over sykehussenger, røntgen og politikliniske tjenester, men saken er for viktig til å avslutte maratonløpet etter halvgått distanse.

Hvis det samtidig viser seg at planene for Alta nærsykehus skaleres ned, vil helsekampen forsterkes ytterligere. Simpelthen fordi våre barn og barnebarn fortjener det.