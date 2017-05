Storstua ble større

Finnmarkshallen er blitt en enda mer omfangsrik storstue etter at en ny håndballflate ble offisielt åpnet sist fredag, med de norske håndballdamene hjertelig tilstede for å kaste glans over begivenhetene.

Det er nemlig god grunn til å feire. Alta har nemlig manglet spilleflater en god stund og det aller viktigste er at barn, ungdom og våre seniorlag har en arena for å utøve sin aktivitet. Vi har riktignok tre fullverdige idrettshaller fra før av, men den formidable veksten i Alta gjør at behovene øker år for år. Hallen på universitetet er også bare delvis tilgjengelig for annet enn undervisning.

Da gjelder det å holde tritt med utviklingen, slik at ikke flaskehalsen forårsaker stagnasjon. Sånn er det på de fleste områder i et vekstsamfunn – og det meste tyder på at nye grep må tas raskt, enten det er i Kaiskuru, Bossekop eller i forbindelse med byggingen av en ny sentrumsskole.

Vi har også et mangfold av idrettsgrener som trenger kapasiteten, så det er ekstremt velkomment med et godt samspill mellom det offentlige og frivilligheten. Alta kommune skal ha all ære for at man nå har klart å finne gode løsninger, både i Finnmarkshallen og i den gamle svømmehallen der det både klatres og drives med annen idrett vegg i vegg med Altahallen.

Ingenting er bedre enn at man kan forene flere hensyn, for eksempel for skolene og idrettslagene. Både økonomisk og geografisk. I Gamle sentrum ligger ungdomsskolene og videregående skole på rekke og rad. Samspillet har vært gull verdt, ikke minst etter at Finnmarkhallen ble kjempet gjennom for drøyt 20 år siden, til store protester fra mange pressgrupper. Vi tror de fleste ser hvor viktig innendørshallen har vært for Alta-samfunnet og regionen.

«Nye» Finnmarkshallen har også krevd sine ekstraomganger. Timingen var perfekt ettersom Alta videregående skole måtte utvides, og vi mener de økonomiske rammene har vært edruelige. Med spleiselag blir det mer overkommelig for alle, selv om både det økonomiske puslespillet og EU-regelverket ble et tema underveis.

Finnmarkshallen ble raskt fylt opp av fotballens behov alene, i tillegg til en løpebane for friidrett har gitt muligheter for teknisk trening. Med det siste byggetrinnet vil storstua bli viktigere for flere miljøer, i tillegg til at fasilitene i Gamle sentrum er tilgjengelig for flere. Vi har god grunn til å være stolte av at både offentlige og private aktører er så fremoverlent.