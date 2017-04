Lokalsamfunn i skvis

Mange kystsamfunn kjemper med nebb og klør for å overleve. Da er det trist at fiskeribedrifter, som gjerne har fått all tenkelig godvilje og støtte fra lokalsamfunnet, ikke klarer å løfte blikket fra bunnlinja og ta samfunnsansvar.

Det er trist å følge Måsøy kommunes kamp for å gjenopprette arbeidsplasser og aktivitet på fiskebruket på Ingøy. Kommunen og lokalsamfunnet er blitt en brikke i et spill, etter at Fjordlaks bestemte seg for å legge ned fiskebruket på Ingøy.

Det er vel og bra at bedriften gjør et valg for hvor de skal drifte og velger Rolvsøy. Bedriftene må selv finne ut om drifta er regningssvarende, eller har nødvendige marginer. I Finnmark er vi godt kjent med eierskifter og vekslende entusiasme, litt avhengig av priser på fiskefeltet og i markedet. Det er mange usikre parametre ved å drive med mottak og videreforedling.

Verre blir det når den samme bedriften ikke ønsker å selge det nedlagte bruket til andre som driver med hvitfisk, simpelthen fordi de ikke ønsker konkurranse i det samme området. Til tross for at en rekke kjøpere har meldt sin interesse, ligger de på «været», bokstavlig talt. Vi synes lokalsamfunnet fortjener bedre enn å bli et gissel.

Det er små nemlig marginer når man skal opprettholde bosetting – og jobber innenfor fiskerinæringen er ofte avgjørende, selv om man de siste årene har vært nødt til å importere arbeidskraft. Vi skjønner i høyeste grad frustrasjonen man føler både på øya og i Måsøy kommune, spesielt når det også har vært vanskelig å få klare tilbakemeldinger fra Fjordlaks, slik NRK melder i sakens anledning.

Uansett hvor opptatt man måtte være i bedriften, mener vi lokalsamfunnet fortjener både svar og samarbeidsånd. For lokalsamfunnet kan det handle om å bevare bygda, for bedriften er det konkurranse og noen få tapte kroner, i den store sammenhengen. Hvis konkurrende bedrifter, som vil satse på hvitfisk midt i matfatet, velger å bygge opp noe helt nytt i nøyaktig samme område, har fornuften gått tapt på veien. Det gir igjen helt unødvendige kampitalkostnader og dermed tøffer drift for nye aktører.

Å diktere lokalsamfunnet til å drive med noe helt annet enn hvitfisk , bør også gi en flau smak i munnen.