Takk for innsatsen!

Håvard Klemetsen ga i morges beskjed om at satsingen på internasjonalt elitenivå er over. Kautokeinos kombinerthelt kan i en alder av 38 år «pensjonere» seg med god samvittighet etter 15 års knallhard kniving med de store gutta.

Vi trenger utøvere som går foran og viser at det er mulig å hevde seg på internasjonalt nivå. Hjemmekjære Håvard Klemetsen har riktig nok hatt base i Trondheim og Tromsø gjennom karrieren, men har representert Kautokeino IL og vært opptatt av å fortelle hvor han kommer fra, som same og finnmarking.

Han har kommet hjem når anledningen byr seg, og gjerne tatt med seg lagkompisene fra det norske landslaget nordover – og har vært en ambassadør av sjeldent kaliber. Klemetsen har vært eksponent for kvalitet og innovasjon i sporten, og vi tviler ikke et øyeblikk på at de samme kvalitetene vil brukes i framtiden, uansett hva han måtte finne på. Både barn, unge og elite kan sikkert dra nytte av hans trenerkompetanse i framtiden.

Når Klemetsen avslutter karrieren, er det først og fremst resultatene fra lagkonkurransene han vil huskes for. Åtte mesterskapsmedaljer har det blitt, inkludert VM-gullet fra 2005 og OL-gullet fra 2014 som ruver aller høyest. Innsatsen i bakken har vært upåklagelig gjennom alle årene, mens den store utfordringen har vært å følge opp i løypa. I godt voksen alder jobbet Klemetsen ubønnhørlig videre for å ta noen steg i denne komplekse idretten, noe som gjorde at han som veteran fikk en ny vår. Der mange hadde gitt opp, satset Klemetsen videre og tok sin første verdenscupseier i 2011. Denne beundringsverdige holdningen er noe som blant annet trener og rådgiver Tor Oskar Thomassen har fremhevet.

Klemetsen har i dag vært opptatt av å takke de mange som har støttet han på veien mot en internasjonal karriere. Familie, venner, hjembygda, sponsorer og støttespillere fra ulike miljø, får en strøm av takksigelser fra en ydmyk utøver. Hans inkluderende stil har da også vært et kjennetegn for veteranen.

Derfor må takken også gå andre veien. Håvard Klemetsen har gitt oss mange spennende øyeblikk foran tv-skjermen og bidratt sterkt til å sette Kautokeino og Finnmark på kartet. Han har også vært et viktig forbilde, slik også Finn-Hågen Krogh er det for mange lokale barn og unge i nord. Takk for innsatsen!